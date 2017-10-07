市厅双11有计划 槟1天要种2万棵树 北马新闻

（槟城7日讯）槟岛市政厅要在1天内，在全槟种植2万棵树！

为提升槟岛的健康空气质量，槟岛市政厅计划将于11月11日当天，准备在24小时内，在全槟岛种植2万棵树，以达致碳汇及净化空气的目的。槟岛市长拿督麦慕娜是于周六出席由马来西亚建筑师协会北马分会（PAMNC）配合“世界建筑日”而举办的“气候变化行动”研讨会及展览上致词时，透露这项计划。

麦慕娜：应对气候变化发自内心

她说，一棵40岁的树每年能吸收1吨二氧化碳，因此她预计40年后，这2万棵树每年足以吸纳2万吨二氧化碳。她也说，应对全球气候变化必须发自内心开始，这样一来才能真正影响家人、朋友、社区，甚至全球的人，一起寻找对策。

她认为，从微小的细节开始，能带来很大的影响。此外，她也呼吁民众参与于10月25及26日，在今旅酒店（Hotel Jen）举行的“可持续发展目标亚太区会议”。

沙尔里：421工程获GBI认证

另一方面，马来西亚建筑师协会（PAM）副主席沙尔里表示，截至2017年9月15日，全国共有421项工程获绿色建筑指标（GBI）认证，这相当于我国有1.95亿平方尺的总建筑面积已被认可。同时意味着，每年释放到大气中的二氧化碳当量，将减少高达84万1000吨。他提及，上述421项工程中，76项是来自槟州，排名全国第二，榜首为巴生谷。

骆泽扬：引导建筑业转变

PAMMC主席骆泽扬提及，“世界建筑日”是由联合国际建筑师协会（UIA）于2005年创建的，旨在展示与表扬全球建筑师的作品。他深信，在马来西亚建筑师协会全体会员的共同努力下，将为人类带来更大的利益，为建设环境做出重大贡献，并引导建筑行业迈向可持续发展的转变。

上述活动是在葛尼百丽宫广场的圣约瑟古迹中心（St Jo’s）举行，与会者包括槟岛市议员莫哈末峇迪亚等。

已接1万棵树报名 离目标还有一半

（槟城7日讯）11月11日全槟种2万棵树的计划，目前已接获种植1万棵树的报名目标，市政厅呼吁有意响应的个人或组织单位，可向负责人联系，而非盈利组织将获市厅赠送树苗。

针对将于11月11日举行的全槟种树活动，槟岛市政厅基本建设及交通常务委员会交替主席峇迪亚接受《光华日报》电访时指，截至目前已达到1万棵的目标，这也意味着距离目标还有五成。

峇迪亚：须可遮荫

他强调，参与者种植的树木必须是可遮荫的，而非任何一种树木，至于地点则不受限。他预料全槟参与的人数高达数千人，包括个人、住家、团体、组织等，其中也获得多家工厂的积极参与。他举例，西南区一家工厂Western Digital(WD)将于当日出动100人，种植多达550棵。

他表示，政府单位如学校、乡委会等，可向有市政厅申请免费树木；然而，私人机构则需自备树木。这项计划是由槟岛市政厅及威省市政局联手展开，旨在碳汇及净化空气，让槟岛子民享受更健康的空气质量。

有意为槟州绿意出一份力的民众，可联系槟岛市政厅景观美化局（04-2189 764）、传真（04-2189906）、Radzi（013-4241903）或Fahmi（012-4774265）领取申请表格。他补充，填妥表格后，当局将派员前往事先进行挖洞工作后，参与者再于11月11日的24小时内，同日进行，响应槟州绿意计划。