陈劲达促张盛闻表态 保证政治不渗透校园 北马新闻

（槟城7日讯）民主行动党社青团槟州秘书陈劲达斥教育部双重标准，一边厢合理化巫统要求布城一所国小学生独立日唱巫统党歌和挥党旗的行为，另一方面却又以“禁止含有任何政治元素的活动”，不批准州行动党2018年3月在一所学校举办的历史活动。

他今日发文告指出，布城一所国小学生在独立日活动唱巫统党歌和挥党旗事件，难以令人接受。而更叫人吃惊的事，我国教育部长拿督斯里玛茲尔居然颠倒是非，不但没有谴责巫统任由政治渗透庄严的校园，还帮忙巫统合理化此举动。

陈劲达指出，马来西亚政府向来极力反对政治进入校园，也为此制定1971年大专法令，禁止大专生参政。如今教育部眼见巫统触犯这项法令，让小学生唱巫统党歌及挥党旗，却没有加以阻止，身为教育部长的玛茲尔应为本身持双重标准而引咎辞职。

“教育部允巫统将政治带入校园，用巫统党歌帮学生洗脑，甚至出席当天活动的巫统总秘书东姑安南还当着全校师生面前，高谈政治也恐吓老师若支持反对党将饭碗不保。种种行径证明了国阵因害怕失去政权，已来到丧心病狂及不择手段的地步。”

陈劲达指出，目前此事只在国小发生，但从教育部的反应，相信未来也有可能在华小发生。然而身为副教育部长的马青总团长拿督张盛闻，始终装聋作哑，迄今没有发表任何言论。

陈劲达促请张盛闻对此事表态，并向华社保证，未来国内绝不会有任何一所华小，在任何节庆高唱巫统、马华、国大或者任何大马政党的党歌，也不会有任何政治渗透进入校园内。