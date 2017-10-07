涂仲仪：把宗联委玩弄股掌 终“见识”槟首长强势

（槟城7日讯）民政党全国副秘书涂仲仪医生感到遗憾，在槟州宗联委索回爱情巷50号产业的课题上，终于见识了槟州首席部长林冠英很强势先发制人，还恶人先告状歪曲事实真相，无事生非！

他指出，林首长出尔反尔指“州政府献议以1令吉方式转移爱情巷50号产业给宗联委，当中并没有任何的附加条件”，故意混淆视听，还转移视线指责宗联委主席刻意与州政府搞对抗，这不是先发制人，恶人先告状吗?

“堂堂一个首席部长以高压手段先发制人，令人难堪，尤其是还找来‘后台’撑腰，这个不太道德吧！”

涂仲仪周六发文告指出，随着风波演变至今，大家已很清楚看到这是林首长在玩弄政治把宗联委玩弄于股掌中，别以为大家都是傻子，不会分辨是非。他说，其实先不论林首长出尔反尔的动机是什么，官字两个口，首长明明就是不满宗联委主席不听话，才会满脑子想方设法挑起事端，企图离间宗联委的凝集力。

“林冠英硬是含血喷人指控宗联委主席张威如借助国阵跟州政府搞对抗，这是无中生有的，因为张威如为了索回爱情巷产业，已公开表明愿意辞掉主席职位，根本没有必要与任何人搞对抗。”

他重申，国阵纯粹是因为看不过眼林冠英滥用职权把宗联委玩弄于股掌中，才会挺身而出为宗联委出声，并不是要把事情政治化。

“爱情巷50号产业本来就是宗联委接管的产业，州政府应该依照4年前答应宗联委先让州政府依法充公，过后再由宗联委申请接管的程序归还产业权，而不是要刻意刁难宗联委必须出示继承人的证据才归还产业权。”

他说，恶人先告状不一定能赢，关键在于事实真相，谁对谁错每个人心中都有一把尺，希望宗联委能早日索回先贤的产业权。