首相：不售卖谎言希望承诺 州政府须与中央关系好 国内新闻

（新山7日讯）首相拿督斯里纳吉说，柔州之所以获得良好成果，其中原因是州政府与中央政府维持良好关系。

他说，柔佛被定位为我国的“新经济发电厂”，国家经济脉络跳动始于柔州。“不像一些人售卖谎言、希望和承诺，柔州政府不需要售卖希望，而是兑现承诺，为人民做出成果。”

他今日为2017年前进柔州博览会主持开幕时如此表示。他认为，柔州经济转型奏效，如边佳兰石油综合中心，一旦首阶段在2020年竣工，将取得1240亿令吉投资，制造4600个工作机会。

他指出，两项交通系统计划，包括马新捷运和双轨电动火车，加快柔州发展。中央政府对柔州政府欲落实的4项计划，即快捷巴士系统、柔技能规划蓝图、柔永续发展政策和人民组屋计划，将给予全面支持。

“快捷巴士系统，此计划耗资26亿令吉，中央政府将负责当中的10亿令吉。”

出席者有首相署特别事务部长兼国防部长拿督斯里希山慕丁、城市和谐、房屋及地方政府部长丹斯里诺奥玛、首相署部长拿督斯里魏家祥、柔佛州务大臣拿督斯里莫哈末卡立等。

卡立：将迎来2380间组屋

莫哈末卡立说，柔州在落实“人民组屋计划”上，在全国排行第三，接下来柔州将迎来2380间新组屋。

他说，截至上月，柔州已有8278间，总值5亿7500万令吉的房屋建竣。

他在纳吉见证下，推介该4项房屋计划时说，这4项新房屋计划将兴建1830间，耗资3亿6000万令吉。