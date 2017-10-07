张日洲：欲重夺2国州议席 马华许胜不许败 Uncategorized

（亚罗士打7日讯）马华在下届全国大选，将派出合适的候选人角逐亚罗士打国会议席与哥打达鲁阿曼区州议席。

马华亚罗士打区会主席拿督张日洲表示，马华在此战役，只许胜不许败，如果保不住，就怕会被国阵成员党抢走此选区，希望华裔同胞尤其是马华党员与马华同在，捍卫马华的尊严和政治力量。

张日洲强调，至今没有一个政党在亚罗士打比马华做得更好，马华开设服务中心，聘请全职职员忠诚为民服务，如果获得支持夺回此两国州议席，马华的服务可进一步提升。

他说，马华在过去两届大选输掉国州议席，虽处于低潮时期，但是，马华续助人民解困。“选民大骂巫统的政治腐败与贪污，把气发泄在马华身上，结果巫统照胜及保住政权；反而代表华人的马华兵败如山倒，失去了为民服务的政治平台，拨款也输掉了，造成今日的马华要找钱协助选区的事务很辛苦。”

他说，没有国州议员及失掉一位部长，马华在选区每年输掉了逾百万拨款；反对党胜利后，议员津贴照拿，但不能扮演服务角色，也没有能力拨款，造成华团及福利组都遭殃。

他呼吁选民三思，下届大选应重回马华怀抱，让马华的国州议员为您做出更好的服务。

张日洲是于周五晚在马华区会会所举行颁发BARAKAH礼品予马华党员的仪式上致词时，如是指出。

他表示下届大选是华人政治的转捩点，他和前国会议员兼部长丹斯里曹智雄退休前的最大心愿，盼马华重夺这两个国州议席，人民能获得最好的照顾。

他说，马华在亚罗士打区会拥有6000至7000名党员，2013年大选投票支持马华候选人的马华党员仅有45%，因此，马华目前展开指纹鉴定要马华党员回家运动，总共找到250人，只要他们都支持马华候选人，马华的胜望就很高。

他指出，马华党员应维护党的尊严，因为党是属于大家的，马华的胜利就是大家的胜利。

分派礼品仪式由张日洲，马华全国组织秘书拿督姚炜豪上议员及区会副主席陈勇桦主持，协助工作者包括区团团长朱玮万、秘书准拿督骆锦辉、庄永水、黄俊雄、庄顺瀛、邱嗣鸿、邱云瑛、新闻官张莲芝及执行秘书林丽莉等人。