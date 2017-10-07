四川人民对外友好协会访《光华日报》 李兴前：槟城四川关系密切 一带一路民心相通 北马新闻

四川代表团与本报管理层在孙中山铜像前留影。

中国四川人民对外友好协会副会长陈敏赠送纪念品予李兴前，右起副总编辑张易雄、郑荣兴、杜林；左起副总编辑郑豪然、邱智坚，副总编辑林松荣，署理总经理林星发。

本报总经理准拿督李兴前欢迎四川代表团的来访。

（槟城7日讯）中国四川人民对外友好协会一行人于周六，在马中总商会槟城分会会长准拿督郑荣兴陪同下拜访《光华日报》，获总经理准拿督李兴前及署理总经理林星发等热烈欢迎。

李兴前表示，随着马中关系的加强，四川与槟城的关系也日渐密切，《光华日报》作为一家媒体公司愿在一带一路民心相通这个环节上献出力量，促成两国人民在艺术文化各方面紧密沟通。他说，《光华日报》将于11月25日开始，主办成都青神竹编产品展览，以展示四川的竹编艺术品。他希望四川代表团的到来能促成当地各县市与槟城往后在各方的合作。

陈敏：缩短两地距离 盼四川槟城能早日直飞

四川人民对外友好协会副会长陈敏在交流会上也希望有朝一日能促成四川与槟城直飞的航班服务，缩短两地人民的距离。他打趣说，由于没有直飞服务，他们一行人昨早从四川起飞，必须经过广州中转，来到槟城已是一天的时间。他希望通过访槟的交流能加强两地人民情谊，促进联系。

出席这项交流会的尚有本报副总编辑林松荣、张易雄、郑豪然，以及公共事务经理邱智坚等。

中国文化节系列活动 李跃：让槟城人认识成都

中国成都市武侯区新型社区发展促进中心主任李跃指出，在9月24日举办的中国文化节魅力成都系列活动，相信可让槟城人对成都文化特色，有进一步认识。这项活动由中国驻槟总领事馆、中国成都市政府及槟州政府主办。

也是一带一路竹艺文化发展联盟执行主席李跃说，将于周六晚举办的中秋晚会上，除了邀请来自四川官方的代表团以外，槟州政府也特别邀请来自中国成都武侯区新型社区发展促进中心（成都本土第一个将成都广场舞大妈团队送到槟城参加跨国两地联谊的民间社会组织）组织的演出访问团，以及成都小吃展销团。

该访问团将在槟城州中秋晚会上表演3项精彩节目，分别是：《传奇》、《翻山铰子》、《坝坝戏》，同时展销团也将在旧关仔角草场带来了成都本地著名的＂冰粉儿＂、＂凉糕＂、＂凉面＂等特色小吃。