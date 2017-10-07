河畔提灯游行注入新元素 居林中秋嘉年华圆满落幕 北马新闻

（左起）蔡通易，诺莎比丽娜，梁荣光，阿都阿兹和陈运裕联合为中秋嘉年华主持亮灯仪式。

参与提灯游行的队伍，在蔡通易挥旗后浩浩荡荡出发前往太子湖。

（居林7日讯）有双狮高桩会，有八音演奏，有古草玩意，有20辆美食餐车，更有首开先河的河畔提灯游行，第29届居林中秋嘉年华在热闹声中落幕。

跟往年比较，已联办29年的中秋嘉年华今年在主催单位吉南华人体育会的带领下，为活动注入不少新的元素。20辆美食餐车聚首是首回在居林发生，双狮高桩更是首次上演。更重要的是，在主办单位的细心安排下，更把大自然融入提灯游行，参与者提着灯绕着太子湖走一圈，有别于往年在马路上提灯，体现另一种风情。

陈运裕：太子湖边游行更符合

吉南华人体育会会长陈运裕就提到，往年的提灯游行是在市区进行，今年改在太子湖边，更能符合及贴切游行的意义，因为在中国就是在湖边赏月游行提灯。

他感谢居林区州议员蔡通易协助主办方寻找赞助商，让大家可以在无后顾忧下展开活动，他希望来年居林的华团能够更积极和主动参与联办此活动。

梁荣光：维护种族和谐

开幕人行政议员拿督梁荣光在致词时，赞赏居林和万拉峇鲁选民在上届大选作出正确选择，投选关心民生的一国二州代议士。尤其是居林区的华团组织，在州议员蔡通易带领下，大家精密合作，使到由各华团联办的中秋嘉年华成为本区品牌活动。他说，各族间自建国以来的种族和谐应该受到维护，世代相传。

居林万拉峇鲁区国会议员拿督阿都阿兹吁请国民维护种族和谐，协助吉打州和马来西亚发展。

仪式上，邀请陈运裕，阿都阿兹，梁荣光，蔡通易，万拉峇鲁区州议员拿督诺莎比丽娜行政议员联合主持开幕。明年的中秋嘉年会轮值居林德教会紫翰阁，由陈运裕移交旗帜予该阁署理阁长卢保山接领。