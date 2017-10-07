马中企业家大会开创新“路” 实践相聚共创缔造双赢 北马新闻

（槟城7日讯）第七届马中企业家大会以“路”为主题，为马中企业家大会开创新“路”，实践“相聚共创”以缔造双赢业务策略。

同时，今年特别安排“一对一企业洽商对接会”，邀请中国中铁、中冶与中车企业及杨子江药业集团，莅马与本地企业家进行商业洽谈，互相交流并有望在本地寻找商机。

张柏垣：有机会接触国际商业模式

马中总商会总团团长兼第七届马中企业家大会主席张柏垣指出，该项对接会是大会的重点，希望通过引进中资，开展共享发展机遇，包括提升会员之间的商务发展机会与了解科技创新状况。此外，这也惠利本地企业，特别是中小型企业，让他们有机会接触国际的商业模式。

他表示，上述对接会将专注于7个领域，包括房地产与建筑业、科技、农业、制造业、服务业、医疗保健及清真产品。今次参与人数目标为1500人，包括1000本地人、400中国人及100来自东南亚的企业家。

他强调，参与者必须先填写表格申请，在进行筛选后，符合条件的企业才可参与，目前已有600本地人、200中国人及15名日本人报名参与。他周六出席第七届马中企业家大会推介礼时，如是表示。

他提及，这次的3个论坛包括以“路”为主题的专题讲座、以“共”为主题的一带一路论坛，及以“创”主题的青年论坛。上述论坛主要是以宏观角度探讨一带一路的过去、现在及未来；从企业角度谈论如何共建、共商及共享；针对电子贸易创业及创新的青年论坛。

现场出席者包括，马中总商会槟州分会名誉顾问拿督黄天隆、马中总商会槟州分会会长准拿督郑荣兴、槟城潮商公会主席林安宁、槟城福商公会总务准拿督黄明毅、槟华堂经贸组主任郑文胜、中国四川省人民对外友好协会副会长陈敏及中国阿坝州人民对外友好协会副秘书长杜林等。

郑荣兴：太平洋伙伴关系协定失败 一带一路成经济成长代替方案

马中总商会槟州分会会长准拿督郑荣兴指出，随着12国跨太平洋伙伴关系协定（TPPA）失败，中国的“走出去”政策即一带一路的倡议，成为了各国推进经济成长的代替方案，该会将作为促进两国经贸发展为目标的组织。

他表示，中国连续7年成为马来西亚第一大贸易伙伴，而马来西亚连续8年成为中国在东盟的最大贸易伙伴，双边贸易结构不断优化，贸易质量逐步提升。

他提及，由首相拿督斯里纳吉所提出的TN50计划，是在我国完成2020宏愿后，未来30年的政策大方向，目标是让我国在2020年成为高收入的工业化国家后，进一步朝向更理想的国。

由马中总商会所举办的第七届马中企业家大会“路”将于11月25日（周六），在马来西亚布城国际会展中心隆重举行。同时，在26日（周日）将有个商务考察团，拜访马六甲及巴生港口。