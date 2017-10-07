佳日星：提供6千床位 武吉敏雅劳工村明年竣工 北马新闻

（槟城7日讯）槟州房屋发展委员会主席佳日星说，州内推行兴建5座劳工村计划，将提供2万5000个住宿床位，其中位于威中区柔府村计划目前处于规划阶段，另一个在威南区武吉敏雅计划工程进度达40%，预计计划可在明年8月竣工。

他说，目前槟州约20万名外劳，州内将进行的5座劳工村计划除了柔府及武吉敏雅计划外，另3项计划分别位于槟岛西南区峇都茅、威南区华都村工业区及威中区柏玛当丁宜。

他今午与行动党日落洞区国会议员黄泉安到访苏洛约斯里拉玛兴都庙召开记者会，受到记者询及州内推行的5座劳工村计划进展时说，一旦武吉敏雅计划完成可提供约6000个外劳住宿的床位。

他说，该会过去频频接获民众投诉指外劳入住中廉价屋问题，此问题也引起各种社会问题。为避免引起社会的不平衡情况出现，外劳应获得适当的安顿于劳工村。他指出，州政府也鼓励有关单位踊跃申请劳工村计划，并按照州政府的指南行事。

另一方面，佳日星说，非伊斯兰教膜拜场所（RIBI）修复基金至今已拨款137万2600令吉50仙予47所非伊斯兰膜拜场所。“获得有关基金的22所华人庙宇，所得基金为60万3523令吉50仙、13所兴都庙-42万4490令吉、9所教堂-23万8971令吉及3所锡克教庙-10万5616令吉。”