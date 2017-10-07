陈嘉亮：心中想着酒色财气 黄伟益政治化丰收节 北马新闻

（槟城7日讯）槟州民政党州委陈嘉亮文告促丹绒国会议员黄伟益，不要心中只有酒色财气，并对已办了45年的德国丰收节（俗称啤酒节）大做文章，以博取政治宣传。

陈嘉亮指出，槟城马德友好协会秘书梁超明已经说明，该协会以丰收节挂帅，除了还原这节日的原本意义，也借此正名举措，让大家更深入了解其原本意义为德国民众，感恩上天恩赐丰收的一年而欢庆的传统节日。

“奈何有些人却狗嘴长不出象牙，不但心中时刻只有酒色财气，更借这已经在槟城举办了45年的常年民间庆典来大做文章，大搞政治化。黄伟益，应该感谢槟城人这几年来对他的支持，让他享受人生的丰收。”

他也提醒黄伟益，马德友好协会在槟城举办的庆典，不管用什么名称，都和州政府及国会议员无关，毕竟此项节庆场地为私人会所，期间也并没向州政府或国会议员申请援助，如果黄伟益对啤酒念念不忘，不妨上书其秘书长林冠英，干脆在光大范围内主办槟州政府的“啤酒烧肉节”，毕竟首长曾多次公开扬言，如果不让他喝酒吃肉，任首席部长也无瘾。

此外，陈嘉亮奉劝黄伟益不要狗抓耗子多管闲事，无论是啤酒节还是丰收节，都是别人的私家节庆，不要妄想像庙会或拜天公般，又想要插手插脚。他也提问黄伟益，庙会的7万令吉风波，是否已解决了？