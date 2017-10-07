张引弘质问希联领袖 对大马经济有何贡献 北马新闻

（槟城7日讯）槟州民政党青年团秘书张引弘说，希联领袖虽然不断声称大马经济低迷，但他们作出了什么实际行动来“拯救”他们口中的大马经济？

他指出，国阵政府对大马经济抱持高度关注，也致力推动槟城经济。不久前，首相拿督斯里纳吉在美国作出60亿美元的投资，进一步促进马美之间经贸上的合作关系，也有望让公积金局和国库控股带来可观回酬。这些都是政府强化我国经贸的努力。

他指出，美国驻马大使日前在一场活动上宣称，‘美国在大马的总投资额累计至今达140亿美元，即是592亿令吉。在大马，拥有最多美资的地区为隆市，而槟城位居第二；美马商会会员超过300企业，其中槟城占25%’，已彰显国阵政府的努力和功绩。

他反问槟州行动党州政府，2008年后，槟州政府在投资及经济，尤其美资方面有什么实际贡献？”

张引弘也是槟州民政党经济组发言人，他周六发文告指出，美资占据槟城经济重要地位，是前槟州首长已故敦林苍祐和丹斯里许子根博士的功劳。

“2008年执政槟州后，槟州行动党政府在投资及经济，尤其美资方面有什么实际贡献？”

他说，槟城早前传出外资撤厂时，林冠英不屑一顾，说工厂可来可去，甚至上月林冠英还羞辱美国总统特朗普是笨蛋，完全不顾出言不逊可能带来的后果。