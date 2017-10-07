印裔酒商灭门案 死者是好丈夫好爸爸 兄认为弟不可能杀害家人 国内新闻

（新山7日讯）酒商疑财务问题灭门案，死者家属坚持认为，男主人是名好丈夫和好爸爸，不可能会杀害妻子和儿女，因此呼吁民众在事情未水落石出前勿再妄加揣测，避免对死者家属造成二度伤害。

陪伴患病妻生意大受影响

死者普巴兰的56岁哥哥瑟雷朵莱说，弟弟生前是一名酒商，原本生意不错，但自两年前妻子洁雅患病后，因花时间照顾和陪伴，生意大受影响。

“两年前，弟媳开始经常呕吐，食不下咽，后来发现患有肾病，两年来前后共到医院接受治疗26次，并自这周开始到医院洗肾。”

他今天在医院太平间受访时说，兄弟姐妹间的关系非常要好，他们也知道弟弟面对财务问题，因此都曾借钱给以解燃眉之急。

“我们的关系一直很紧密，尽管弟弟搬到新山居住约有10年，但大家偶尔会聚会。自弟弟出现财务困难后，兄弟姐妹们一直也很支持弟弟一家。”

瑟雷朵莱指出，他最后一次见到弟弟一家是今年5月，当时他们看起来并无异样，侄儿侄女也和从前一样活泼好动。

冀民众勿再妄加揣测

他强调，自案件发生后，网上出现许多流言蜚语，甚至认为是弟弟杀害家人。他希望，民众在警方调查结果未出炉前勿再妄加揣测，以免对家人造成二度伤害。

“弟弟和弟媳结婚已24年，弟弟一直都是一名疼爱妻子和孩子的好丈夫和好爸爸，因此我坚持认为，弟弟不可能会杀害自己的家人。

”不过，他说，他不清楚弟弟的财务困境严重到什么程度，甚至不排除弟弟借大耳窿。

昨天下午2时许，在丽宁园乌达玛41路一间双层排屋，男女主人的朋友接到电话要求上门相会，于是登门时，发现大门留有一张写着“门没锁”的字条，因此入屋，赫然揭发命案，据情投报。

普巴兰是在楼上房间以布上吊，14岁儿子沙温和9岁女儿克里斯娜颈部有勒痕，卧尸楼上另一间房内，46岁妻子洁雅则卧尸楼下一张床褥。

警方怀疑死者一家似乎面对财务问题，不排除是普巴兰先杀害妻小，再上吊自杀。

遗体将运回太平

瑟雷朵莱说，他是昨天接到三姐通知噩耗后，连夜从吉打驱车前来。

他指出，弟弟在7名兄弟姐妹中排行老幺，弟媳则是5名兄弟姐妹中的长女，来自霹雳。侄儿和侄女分别在德沙士古来国中和皇后花园国小就读。

他也说，今日傍晚预计解剖结束后，弟弟一家遗体将运回他姐姐在太平的家，因兄弟姐妹都住在太平一带。

至截稿前，依斯干达布特里警区主任诺哈欣未就此案做出新回应。