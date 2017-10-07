最美中国女排国手确认离婚！ 网友：太惊讶了！

(北京7日综合电)中国女排都是一群美丽的姑娘，在郎平的带领下不止一次登上巅峰，女排中女神级的人物就有赵蕊蕊，如今的惠若琪、魏秋月、张常宁……不过被喻为“女排最美的国手球员”是薛明。

薛明，中国女排著名副攻手，2001年入选北京女排一队，2003年逐渐成为北京队主力阵容并被选入国家青年队。跟随主帅陈忠和夺取2008年北京奥运会女排铜牌。在北京汽车排球俱乐部成立后，成为北汽女排主力副攻手，夺取过联赛第四的佳绩。因为伤病，薛明在2013年退役，退役后开了一家花店。

2015年的时候薛明跟认识了7年的央视编导宗典结婚，据了解宗典不仅比薛明矮了13厘米，还有点发胖，当时很多人都觉得两人并不算般配，不过情人眼里出西施，自己的感觉最重要。

让人惊讶的是，在今年5月份，薛明发了一条微博：“想给我生猴子的赶紧排队！姐姐单身了。”对于薛明离婚的事很多网友都表示很惊讶，不过既然薛明能这么高调宣布离婚，那么她的心情也不是很低落，至于她离婚的原因，也并没有向外界透露。