大马武术界推手 纪永辉无私奉献 体育新闻

81岁的拿督斯里纪永辉有着多重身分，是国际武术联合会的执行委员、亚洲武术联合会副会长，亦是前马来西亚武术总会总会长，他在武术界可说是无人不知无人不晓。

名扬四海的他不是因为他武功精湛，他自认自己是武术从业员（ Practitioner），不是大师，谈起一代宗师更不敢当。不过武术界的人知道，他的贡献功不可没，作为马来西亚武术开工功臣之一的纪永辉，这30多年不遗余力推广武术，如今我国武术在国际和国内武坛抬头。

拟明年卸下亚武联副会长

他庆幸这十几年来不是孤军作战。看着武术逐渐“长大成人”，明年他打算功成身退，卸下亚洲武术联合会副会长一职。

纪永辉在1978年至2011年之间为推广马来西亚武术和争取福利，虽然没有全身程参与，不过争取过程都参绝少不了他。国家体育部也在2011年颁发国家运动领袖奖给他，表扬他对武术的贡献，当年只有他一个人获奖。

谦虚的纪永辉认为这不是他个人成就，而是全国爱好武术与支持武术的无名英雄共同努力达到的成果。

纪永辉回顾过去，武术在马来西亚开始默默无闻，在得到金牌后才逐渐抬起头。自70年代初起马来西亚开始参与东南亚武术比赛，1974年成立武术总会，首个武术总会在马六甲。

首个武术总会成立后，武术在马来西亚开始发展，5个主要州属，槟城、隆雪、霹雳和柔佛也紧接着2至3年成立武术总会。

可惜的是，当时的武术无法获得政府的支持，因此很多事务都必须亲力亲为，经费都是透过民间筹备和筹款，庆幸的是，吉隆坡和雪州一班人给予支持。

进入80年代末，在中国的带动之下，武术进入国际舞台，亚洲武联合会便在1989年成立。在中国支持之下，1990年武术被纳入亚洲运动会，成为其中一个项目。

配合槟州武术总会庆祝40周年纪念系列庆典的活动，《光华日报》特别专访纪永辉，细说大马武术总会的一路走来。有关系列庆典活动，包括了第26届全国武术锦标赛、武术与龙狮论坛、武术龙狮大汇演及槟武术40周年纪念晚宴等活动。

视为孩子入奥就成人

国际武术联合会这些年来努力把武术推进奥林匹克，这些年都不枉努力，因为武术1978年推广至今，加上已经站上国际舞台已超过20多年。国际武术联合会排名前6甲，一旦有空缺就有机会前进，预测2024年，武术就能进入奥林匹克。

他把武术当成孩子来看。“进入奥林匹克后，这个项目就已经成人。出生、成长、成人就完毕了，就变成大人了。”

习武好处多受用一生

武术不像其他运动，众多运动项目中，都会对运动员身体造成一些损伤，纪永辉认为学习武术受用一生。

太极拳体现姜是老的辣，他举例，赛跑选手35岁就不能比赛，跳高选手必须跳过6至7米高，但是到了50至70岁就不能跳了，但是太极拳，越老打得越好。

武术的好处除了健身，也是动作的艺术，协调身心，让精神寄托，习武必定受用无穷，一生适用。

30年来努力终有回报 欣慰国际赛屡获佳绩

说到马来西亚，我国的武术自千禧年起稍有功绩，逐渐在武坛抬起头。

纪永辉说，代表我国出征2002年釜山亚运会的何诺宾，为我国赢得首面金牌，这对于过去“出门”只有4至5个奖牌的马来西亚而言，获得金牌是国家大事。自那天起，我国武术便获得政府大力支持，全国武术也开始抬起头，国际上的声望也有所提升。

“政府10至20年来的政府，把武术这个华人传统运动项目，正式变成国家8个主要运动项目之一，证明武术已成为国家的体育项目，不再是华人的项目。”

谈到武术成绩，纪永辉脸上总是挂着笑容。他说，马来西亚武术地位在国际赛位居前5甲，自马来西亚从90年代末，每次参与国际性的比赛，几乎每次都有1金献给国家当礼物。

“一面金牌得来不易，必须苦练不休，打败来自80个国家的精英，如今我国有这样的成绩，可说是武总这30年来的努力。”

白驹过隙，花了多年时间，即出钱又出力，纪永辉最大收获就是看见国家承认武术，武术在我国普遍化，并在国际成名。

这些就是他最大的收获，不过马来西亚武术渐入佳境时，他却打算功成身退。他态度看似坚持的说，“再过3几年就要退休了，不打算再参与武术，而且已经挽留了2次了，第3次就不要了。明年卸下亚洲武术联合会副会长一职。”

长江后浪推前浪，年龄已经步入8旬的纪永辉打算退出亚洲武术联合会副会长一职，让年轻人上来，尽管副会长人选不一定来自马来西亚。