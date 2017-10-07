2岁被美国家庭收养 华裔孤儿世体赛绽光芒 体育新闻

（加拿大 ·蒙特利尔 7 日综合电）第47届体操世锦赛于周五上演的女子个人全能决赛爆出冷门成绩，在广西出生的美国华裔选手摩根赫尔德以55.232分获得冠军，这是亚洲本土出生的女选手首次获得女子全能冠军。

东道主选手布莱克以0.1分之差收获银牌，铜牌归属俄罗斯选手伊利米娜，成绩是54.799。中国选手王妍以50.432分获得第19名。

相貌酷似商春松

女子全能决赛热身时即爆出大冷门，冠军大热门美国小将里根史密斯跳马热身时意外受伤退赛。这一次爆冷夺冠的赫尔德是一个华裔女孩儿，参赛的时候戴眼镜，体操迷送了她一个很好听的中国名字“夏松”。中国体操迷之所以叫赫尔德“夏松”，是因为她的相貌酷似商春松。

赫尔德2001年7月18日出生于中国广西梧州市，不幸的是她是个孤儿（亲生父母的情况未知），后来赫尔德2岁时被一个美国特拉华州的家庭收养，也为这位华裔孤儿书写了一篇“灰姑娘”的梦幻人生。

3岁展现体操天赋

3岁时，赫尔德被妈妈送去练习体操，妈妈当时仅仅希望她能享受到体操的乐趣，没想到赫尔德展现了出色的体操天赋。9岁达到美国的业余体操等级4级，2014年13岁时达到最高级10级，同年在美国国内的赛事崭露头角。

世锦赛之前著名体操网站FloGymnastics还为赫尔德撰文，赞赏了她的天赋和努力，并十分看好她入选2020年东京奥运会美国阵容。

首次出征世锦赛

今年也是赫尔德升入成年组的第1年，蒙特利尔世锦赛也是她的世锦赛首秀。本次世锦赛，美国女队全部是新人，奥运冠军拜尔斯并没有参赛，赫尔德成功抓住了机会，为自己新周期开了一个好头。美国女子体操整体实力强大，随着00后一批新人的崛起，她们在新周期依然具有强大的整体优势。