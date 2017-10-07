嘴唇开机下巴调校模式 四肢不全印尼汉成摄影师 国际新闻

拿起单反相机按下快门，拍照对健全人士来说是易如反掌，但要拍出漂亮的照片，甚至成为专业摄影师却不容易。但印尼一名四肢不全、双手只有前臂、双腿只有数寸的24岁男子，因热爱摄影而突破身体障碍，尽用全身各部位弥补不足，以嘴唇开启相机，用下巴调校模式，舞动重甸甸的相机，拍出一张又一张惊艷的照片，终于成为知名的摄影师！

人称Dzoel的24岁印尼男子艾哈默德．祖卡奈因（Achmad Zulkarnain），每次拍照都像举重般花极大气力，他需把相机带套到膊头上，用嘴巴及下巴开机及调校不同模式，再把相机托到膊头上。拍照时，Dzoel须把头歪着紧贴相机，才可看到取景器及避免相机晃动，最后靠右臂突出的「手指」按下快门。虽然四肢不全，但Dzoel仍靠自己进行拍摄工作，无论是换镜头或电池都是「亲手」做，没有旁人帮忙。

Dzoel踏上摄影师之路并不平坦，他天生残障，左右手均只有上臂，双腿只有数寸，走路时必须摆动全身。他在8岁上学时，因被同学取笑残障，一度因抑郁而不肯出门，幸得家人及朋友支持才能走出阴霾，高中毕业后受雇於一家咖啡店，当时店内提供拍摄服务，Dzoel决定分期付款买下一部相机，不停学习下终当上摄影师。

成功把嗜好变成职业，Dzoel对拍照的热爱超越身体限制，他不时在社交网站上载风景及人像照，更曾经登上海拔2800米的伊真火山口取景，更试过因拍摄瀑布而堕崖受伤。尽管影相时跌得伤痕累累，他却会率先确认相机有否损毁，「因为我真的很爱很爱我的相机」。

为克服残障带来的行动不便，Dzoel在亲友帮助下，利用电单车引擎和改装剎车系统，变成其专用的四驱车，以便他能到不同地区拍照。最后他成功透过社交网站展示出色的相片而打响名堂，其instagram吸引逾2.2万人追踪，更有不少人慕名找他拍摄婚纱相及校历，他由拍摄到后期修图皆亲力亲为。

Dzoel拍摄的相片比起其他摄影师绝不逊色，观众未必能从相片的表面，察觉到摄影者背后的辛酸，Dzoel强调：「我不想別人看到我的照片时想起我是谁，我只想別人看到我的创意。」对于总有人向他投以歧视目光，Dzoel认为：「我只是一个天生被创造得不一样的人，我有自己一套办事方式」，又指「人人都想不到我可以做到这地步」。

除了热爱拍摄工作，他亦希望回馈社会，不时会到当地青年协会教授拍摄技巧，现时更边修读法律学士课程，一继续摄影师工作。他又寄语別人：「如果想成为最好，就先放下自己是残障的想法……我们不必成为完美的人，只需将要做的事做得最好。」