真心对人 好福报 蕉风椰语

文：洁希

我有一邻居虽已一把年纪，但仍自食其力。他对我说，他要兼职卖水果赚点钱，这样就不必向儿女要钱。

当时，我附和着说：好呀！可心里却想，你没70岁也60有余了，怎么和年轻人争呀！看来他只是开玩笑罢了。没想到后来邻居果真卖起水果来。

一日，我看他每天工作忙碌，就问他不是兼职而已吗，怎么无时无刻都在忙碌着？他笑着对我说，现在是正式员工，老板另开个小摊档让他打理。如此说来，一定是他表现不赖，老板才会聘他为全职工人。

我夸他有本事，他自负地笑说：“我真的不比年轻人差。我卖的水果，比很多年轻人还多，让老板赚得笑开怀。”说完，他还邀我去他的摊档，看看他卖水果的本领。

天濛濛亮，我跟随他一起到附近的巴刹开档。我协助他把水果摆好后，环顾四周，附近少说也有四、五个摊位是卖水果的。我心里想，邻居已经上了年纪，论嗓门和精力，可比不上其他水果摊那些年轻力壮的小贩，他怎么和别人竞争？

此时，天开始完全亮了，来巴刹的人也多了。我看见许多客户都到邻居的摊位买水果，即便不买，也会和他话家常，如同老朋友一般。邻居虽然忙得停不下来，却不会对没买的人摆出臭脸，还是笑嘻嘻的，甚至主动把苹果、芒果等切开让大家品尝，总之，整个过程大家都是开开心心的。

我再看其他摊档，虽然小贩大声叫卖，也不是完全没有顾客，但比起邻居的档口，还是少了人潮。等到中午巴刹人少了，邻居的水果也卖得七七八八，我忍不住夸他果然厉害，年轻人都不如他。

邻居笑笑说：“我知道自己的嗓门和精力比不上年轻人，所以我走亲民路线。不管买不买我的水果，只要从我的摊位前经过，我都对人家微笑和问好。时间久了，也和这些人熟络了，加上我肯让他们品尝水果，慢慢地建立了现在的消费群体。”他最后总结：“要以诚待人，只要你好好地对人，人们也会好好对你。”

这句话说得真好。当自己的实力不如人时，何不以真心对人？其实，不只是在做买卖的，每个人都应该要以真心对人，才会有好福报。