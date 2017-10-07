新生儿黄疸 建利式记录

文：陈建利

由于离父母暂时回家扫墓还有一段时间，所以我必须抓紧机会学习妈妈不在家所必须面对的任何状况。可是，有一个更严重的状况却在孩子回家几天后发生了。

出院前，医院有委派一个儿科医生来检查宝宝，不过宝宝依然需要在出院三天后回到医院做检查。

每个父母都知道，宝宝在这段期间其中一个最常出现的状况就是新生儿黄疸。新生儿黄疸是指新生儿由于胆红素代谢异常而引起血中胆红素水平升高，导致皮肤发黄的病症。

儿科医生当时也说三天后主要是要看看宝宝有没有出现这个症状。其实，宝宝在回家的这两夜都常常哭泣，我们只能用适量的喂奶来减少他的哭泣次数。加上我们不管从照片还是肉眼来看，宝宝的皮肤的确是有点黄，所以宝宝是否有新生儿黄疸是我们非常担心的。况且，朋友也告诉我们如果宝宝有新生儿黄疸，就需要到儿童加护病房去照灯，费用听说是高达1天1000令吉。

这是一笔多大的数目啊。不过就算怎么担心，我们还是需要去面对。

三天后，太太剖腹产的伤口还没痊愈，所以我并没让太太跟着去医院，而是让妈妈代劳，和我一起带宝宝到医院去复诊。

我们一大早就在医院等候了，在排队等候医生看诊的当儿，护士指示我们带宝宝到化验部门去抽血。我一听到抽血，眉头都邹了起来。宝宝才出世几天，就要被针筒穿刺抽血，这真的让我很心痛。特别是当我看到化验人员把针筒插入宝宝脚板时，宝宝的哭声让我马上想叫那人停止抽血动作。更让我生气的是，那个友族化验人员首次抽血并不成功，而必须再次把针筒插入宝宝脚板。所以当抽血程序一完成，我马上抱着依然在哭泣的宝宝快步离开化验室。我真的不想在这地方多呆一刻。好不容易再次用喂奶成功安抚宝宝，我的内心此刻是非常地混乱。

等待的时间很长，我和妈妈轮流用尽办法来安抚宝宝，直到轮到我们见医生时，我们的心依然是悬着的。走进医生的房间，医生正看着报告。

“情况很不理想，他的黄疸指数非常高。”医生的这一句话马上把我打入地狱。

“那我该怎么办？”我说出了每个家属都会问的问题。

“宝宝马上就要去儿童加护病房照灯，这不能等，你现在马上去办手续。”医生继续说着我最不想听到的话。

我不知道当时我有着什么表情，但感觉上脑袋一片空白。 母亲不断安慰我说新生儿有黄疸是很正常的，但我还是无法从忧虑中走出来。 （待续）