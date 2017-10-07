迷上猪肉汉堡 走在路上

文：易雄

吃汉堡，我最在意的是那块肥美的“煎肉”，最好是猪肉且越厚越滋味。

槟城近几年流行吃猪肉汉堡，除了有店面也有许多自家制造的小摊Pork Burger，其实不管怎样最重要好吃。

同事告诉我Penang Road Rics Burger它的前身算是岛上最早卖猪肉汉堡的，目前在西南区还有一间店面。

在车水马龙的Rics店面不大、桌椅和设计也很简单，透明玻璃镜厨房看见员工在煎烤著汉堡肉、鸡蛋、培根和薯条等等。

这些对于一间食店来说不是最重要，关键要好吃、美味、可口才是王道。

我喜欢这里有卖单单只是一块猪肉和面包的汉堡，其他要吃再Add On这样才不必一粒卖到十几元、而且要是有点饱但还想再吃，可以叫Original的吃过瘾。

我点一个Original Burger7.90再Add On蛋1.50及培根3.50总共12.90，深深咬一口吃到自制的猪肉够香且不太油、配著大葱吃香味阵阵，尤其在佐料和秘制酱汁助威下更有独特清爽的口感。

唯一硬硬要挑的是它的面包比较普通，若能在这方面下点功夫应该会更赞。

我没要炸薯条，听说它不是买现成而是特制手切薯条，下次我一定会尝尝……

总的来说，这猪肉汉堡我喜欢、咸香咸香是最初衷的口味。