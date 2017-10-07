可以用金钱鼓励孩子吗？

文：邱甲伟

孩子考试100分可以给他金钱吗？可以用金钱鼓励孩子考高分吗？很多家长都有这样的疑惑，究竟我们用金钱鼓励孩子是对的吗？还是完全不给孩子金钱鼓励就没问题呢？其实应该回归到自身家庭的价值观，到底父母想给孩子什么样的价值观呢？

用钱鼓励可能得寸进尺

考试就是学习，是个人的事，如果每次学习都用金钱鼓励，可能会混淆孩子的责任感，我们要给孩子了解自己的责任，也要他们知道金钱与责任的背后连结而不是用金钱来谈条件。金钱奖励如果拿捏不好，孩子可能会要求更多，甚至得寸进尺，若家长已经开始利用金钱做奖励，建议可以慢慢减少或用贴纸来代替。

我们并不希望孩子一味追求着金钱，如果没有了金钱就没有了动力。举个例子，有时候，家长已经决定要带孩子出国旅行，可以不必先告诉孩子，让他们努力完成考试后再说带他们出国旅行当奖励。

给奖励证明付出被肯定

对我来说金钱的鼓励还是可以实施的，或者可以换一换方式，比如孩子完成一些艰难的任务或挑战，我们就可以给他们一些奖励。给孩子奖励是要告诉他，他的付出是有被肯定的，当他们努力完成某项任务后，他们也需要我们的赞许，所以奖励可以让他们更有信心去面对未来的挑战而孩子也知道付出才会拥有的观念。

首先我们需要孩子设定和清楚知道他自己的目标或梦想，只有追求自己的梦想才不会轻易的放弃。如果让孩子追求金钱或奖励品而已，孩子会因短期里得不到而半途而废，也可能降低他们的学习动机，这点家长需要给孩子做更多的引导。孩子的金钱价值观需要家长一点一滴和循序渐进的去灌输的，家长不需要操之过急。

我身边有一位家长，她的孩子现在读着中学，孩子埋怨父母亲给他的零用钱不够花，过的生活也不是她要的，所以很坚持想要在周末的时候去打工赚钱。其实这位孩子的生活还过得去，家里不需要她去工作来帮忙家计，只是她想要更多，因为身边的朋友常常会换新手机，买新衣服，甚至出国旅游等。

这位家长当然也不赞成她去打工，毕竟还在求学时期，但是也无可奈何，因为这孩子很倔强。当她女儿在一个月后挣了5、600令吉，拿到薪金，也没有给父母亲一分一毫，而是立刻把所有的薪金都拿去买衣服，装饰品和看电影等。相信以上的列子在现在社会里屡见不鲜，有些甚至更过分，这个孩子需要她的父母费更多的心思和时间去帮助她，除了金钱教育这孩子也需要一些辅导。

我目前都专注在幼儿园和小学组的学生，我希望可以在孩子还未被环境和身边朋友的影响之下慢慢培养他们的理财习惯和价值观，毕竟习惯养成后比较难去纠正。