廖中莱：运用科技与研究 更多年轻人投入新农业 国内新闻

（吉隆坡6日讯）马华总会长拿督斯里廖中莱表示，在青农社的推动下，许多年轻人已经趋向于回到家乡，投入新的农业模式。

他说，这些青年运用新的科技与研究，以提高农产品的生产力。他指出，不是所有青年都必须到城市讨生活，若在家乡有发展机会，他们或许可以过个更好的生活。

廖中莱今日为“十大经济方略-青年农企，勇拓新局”主持开幕礼后，在记者会上，如是表示。

他建议：企业让员工善用办公室或工厂空间进行种植工作。“与其种植花朵，员工可以种植蔬菜和水果，这样员工及家属都能够受惠。”

青农社主席兼马青总团长拿督张盛闻指出，青农社创立至今两年，协助了许多青年农民，同时需要更多企业与机构合作，协助推动农业事务。

他承诺，协助青年农民解决土地与资金问题，包括与自立合作社合作，设立500万令吉农业贷款，协助农产企业拓展业务。

青农社今日在论坛上，与雪兰莪果农合作社及山东省科学院农业资源与环境研究所签署备忘录。

不认同泰益言论 国阵须达成共识

对于雪州前州务大臣丹斯里泰益指，巫统只要赢回所有巫裔选民多数的议席，就能够重夺雪州政权，马华总会长拿督斯里廖中莱不认同泰益说法。

他说，国阵是个包容性政党，由不同种族共同执政，做任何决定都必须达成共识。

此外，针对前首相敦马哈迪指马华并不比行动党好，廖中莱表示，对于马哈迪反复的言论，人民已经知道马哈迪言论不可信。

另一方面，对于嘉玛在雪州政府大厦前砸啤酒反对啤酒节的举动，他说，嘉玛的举动不顾及其他种族感受及破坏多元社会的和谐。