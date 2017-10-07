国小校园唱党歌挥党旗 教长：没政治意味 北马新闻

（亚罗士打6日讯）教育部长拿督斯里马哈基尔卡力认为“在国小校园内唱巫统党歌及挥巫统党旗”并没有政治意味 ，也不是件稀奇的事。

他是于周五在巴东得腊县的巴东色奈进行爱心探访活动后，在记者会上，针对媒体询及日前布城一所国小活动，让学生唱巫统党歌与挥巫统党旗一事，这么回应。

他表示，该活动是由校方安排，旨在庆祝我国60周年独立日。

“我国独立是由巫统争取及马华及国大党协助下，才争取到独立。当时的巫统主席东姑阿都拉曼代表国人到伦敦去争取独立。”

因此，他批评反对党尽管知道巫统、马华公会及国大党是我国争取独立的功臣，但仍故意政治化这件事。

开除政策仍合时宜 无需设问题学生学校

另一方面，对于有者建议政府为问题学生特别开办学校或预备班，但马哈基尔卡力认为没这个必要，因为目前学校所采取的“开除问题学生政策”仍是合时宜的。

“教育部没有必要特别开办学校，以聚集这些问题学生。”

“对于有纪律问题的学生来说，我们会开除其学籍，这还很管用的；不过，我们当然不可以轻易就开除学生学籍。”

此外，他表示，教育部放眼在2018年有300家学校参与教育部所推行的“技职教育计划”（PIMA）。

他指出，该项PIMA计划是让中四及中五学生选择参与，学生未必都是有问题的学生，但他们在完成后将获得大马技能文凭。