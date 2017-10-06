打金工厂职员遭抢劫 警逮3人起部份失窃金饰 北马新闻

（槟城6日讯）北海西南律打金工厂职员遭抢劫案有新进展，警方再逮捕2名华裔男子及1名旁遮普男子助查，成功取回部份失窃金锭及金饰，警方待再追缉另3人协助调查。

槟州警方刑事调查组主任再诺高级助理总监周五召开记者会宣布，在经过两周调查后，抢劫打金工厂职员的两名印裔嫌犯都已落网。他指出，警方追缉的3人，其中1人是当时在匪车接应的20余岁印裔男子。

再诺指，该名负责开车接应的印裔男子，在当天逃离现场时曾遭工厂保安开枪击伤左手臂，因此相信他会到诊所或医院求医。所以，警方呼吁有接触过左手臂有枪伤男子的医护人员，向警方提供线索。

除了该印裔男子，警方急晤的另2名男子，分别是来自吉隆坡的30岁巫裔男子莫哈末艾马里及来自森美兰的38岁印裔男子佐尤，两人疑涉嫌买卖上述劫案的贼赃。

另一方面，针对该案件可能有工厂内鬼参与或接洽一事，再诺表示至今落网嫌犯并没有工厂员工，不过警方仍往这方面调查。他提及，可以确认的是，这批匪徒有一定的联系人来策划劫案。较早前，警方已逮捕了8名印裔嫌犯助查，因此所有扣捕的嫌犯人数共有11人，他们分别来自雪兰莪、柔佛及森美兰，年龄介于26至45岁之间。

再诺呼吁任何知情者，可直接拨电 019-5796123，017-5200074 或到附近警局做出投报。陪同出席者包括2名负责的查案官韦斯顿及拉希米。