华小征收增课费 张盛闻：将指示督学彻查 国内新闻

（布城6日讯）教育部副部长拿督张盛闻表示，他会指示督学彻查士毛月新民华小向学生征收增课费的事件。

根据报道，这所学校两名家长投诉校方强制收取增课班乐捐，当中有学生因不堪老师追讨费用而不敢上学，最后掏扑满的储蓄来缴交乐捐。

“这很糟糕，我会立即指示督学去了解。”

他说，没有任何人可以规定学生必须缴付特定费用，除非是教育部指定的费用。

“无论是家协或董事部只能要求学生以乐捐的方式缴付费用，不能强迫学生，校长应该清楚知道及严厉执行。”

另外，针对砂拉越西连一名华小老师涉嫌非礼男学生的案件，张盛闻表示，随着警方已经逮捕涉嫌的老师，教育部全权交由警方调查。

他说，在调查结果水落石出前，教育部会将该名老师安排在县教育局，不会让有关教师接触学生。

张盛闻今天在部门接见台湾教育中心代表后，接受询问时，如是表示。

他说，过去一两年有各单位及台湾大学在我国办不同大小的升学展，希望台大校友会、台湾教育中心及留台联总可以整合资源及更好的规划来举行展览，配合我国教育部的时间表，让学生清楚了解在什么时间可以获得资讯到台湾留学。

他也说，希望台湾能够给予我方更多协助，尤其贫寒优异生到台留学时可获得校方照应，也希望旅台学生最后回来工作，把在台湾学习的优良文化带回马，提升我国的人文素养。

出席今天活动的包括台湾大学教授教务长兼马来西亚台湾教育中心主任郭鸿基、台湾大学越南校友会会长陈信铭、台办组长朱多铭、马来西亚台湾教育中心营运长刘景志、马来西亚留台校友会会长陈治光等。

郭鸿基也说，台湾大学这一次承办台教中心，希望强化两区之间的教育，让马来西亚留学生在台湾留学期间，让台湾学生在一起学习过程中深刻学习马来西亚的文化。