脑溢血前兆表现有哪些？

脑溢性导致的后果是很严重的，尤其是不能及时发现及时救治的话，会导致严重的后遗症，脑溢血发生时会有一些前兆的，对于一些脑溢血高发人群来说，是有必要了解一些它的前兆表现的。

对于一些患有高血压的老年人来说，是比较容易发生脑溢血的，而脑溢血危害很大，尤其是不能及时发现及时就医的，更可能导致严重后果。其实脑溢血的发生是会有一些前兆的，只要病人了解这些前兆，出现不适及时就诊，那么就可避免突发脑溢血时带来的更大的危害。

脑溢性前兆表现具体如下：

{1}会有突然头痛或是出现呕吐及抽搐的症状，同时还可能突然的出现一侧身体麻木，无力，活动灵敏度受影响，嘴歪、流涎，走路不稳等，这些都有可能是要发生脑溢血前的症状。

{2}正常和人说话时突然说不出来，或是可以说，但吐字不清，含含糊糊。

{3}出现暂时的视力障碍，会出现视物模糊现象，不过慢慢会自行恢复正常，有的会出现一侧眼睑下垂或出现失明。

{4}突然有头晕感，并感到周围的景物有旋转感，重者会出现站立不稳或是晕倒现象，这些表现可短暂的出现一次，也有的会反覆出现或逐渐加重，最后导致昏迷。

为了防止脑溢血发生，对于一些有高血压的中老年人，平时要注注意补充维生素D3 。以防因它的缺乏而造成脑血管病变和神经退化，补充维生素D3可以帮助预防脑神经变性病和脑溢血。另外对于一些脑溢血高发人群，一定要注意做好定期监测工作，以便能及时发现病情。

以上就是脑溢血前兆的一些症状表现，所以当生活中出现上述表现时，病人和家人都要引起重视，时时注意观察，并要正确处理，及时送医，以便明确诊断，及时进行治疗，以防带来更严重的危害。

得了脑溢血还有救吗？

脑溢血并不是由于外伤所导致的脑部出血，主要是因为脑血管的病变所导致的，这种病的死亡率很高有时候病人往往来不及去医院救治就已经离世。

脑溢血病人在自己情绪激动、用力过猛的时候容易发病，就算送医及时得到救治也会有很多的后遗症，例如：不同程度的运动障碍、认知障碍、语言障碍。后期恢复也需要比较多的时间，需要家人的细心陪伴。

脑溢血这种病发病很急，死亡率也很高，但是如果及早救治也有活命的机会。治疗大多数是要求病人要安静的卧床、调整血压防止进一步出现，密切关注病人的颅压。后期护理方面也要注意尽量减少后遗症，保障日后能够自理生活。

脑溢血病人通常情况下还存在高血脂、高血压、糖尿病、血管老化等一系统疾病，有些病人不一定是死于脑溢血而是死于其他的并发症，所以身体其他器官是不是有衰竭的情况也要密切的关注。

脑溢血病人存活下来要面临长期的康复训练，这时候病人和家属都要做好心理准备这个过程还是很艰难的，就好比一个人重生一次一样。运动障碍方便可以定期在医院参加复建只要持之以恒情况一定会有所好转的。

越来越多的疾病已经威胁到我们的生命，有时候生命是转瞬即逝的。珍爱生命定期去医院做健康检查，不抽烟喝酒加强锻炼提高自己的免疫能力，从亚健康走向真正的健康。