宝宝8大“不愿意” 妈妈有妙招 孩子王

随着孩子年龄的增长，会变得越来越野蛮，耍小脾气，这个不愿意做，那个不肯听。此时，爸爸妈妈不要一味的责骂，而是要耐心地教育孩子，让孩子知道自己错在哪里，学会改正。

1.宝宝不愿洗澡

让宝宝养成勤洗澡的好习惯，把洗澡当作每天必做的事情。控制好房间和洗澡水的温度很重要，宝宝要是觉得太冷或太热，当然就会闹别扭了。

在澡盆里放1、2个小玩具，也很管用。对大一点的孩子，鼓励他自己洗就能调动他洗澡的积极性。对于不喜欢用澡盆的宝宝，可以让他和你一起淋浴，记得脚下要放上防滑垫。

2.宝宝不愿剪指甲

乘宝宝睡着偷偷剪。告诉宝宝指甲长了后，里面就会爬满“小虫子”，吃到肚子里要拉肚子的。

跟宝宝说大拇指是老大，食指是老二……左手从小剪到大，右手从大剪到小。

3.宝宝不愿睡觉

有些宝宝会依恋于某些安慰物，如毯子、喜爱的玩具、妈妈的衣服等，你可以将这些东西放在他的身边，但一定要记得经常清洗。

宝宝常会以哭闹、离开小床等方法“要挟”父母，达到不睡觉、不离开父母的目的。可从宝宝6个月开始，用渐进式方法进行训练他乖乖睡觉：

1.如已习惯抱着或摇动着入睡，先停止摇动，仅抱着睡，时间为4至5天。

2.放入小床并继续搂抱和抚摩。

3.不再搂抱，代之以拍背。

4.不再拍背，代之以坐在床边。

5.不坐床边，代之以站在附近，知道宝宝入睡后离开。

6.在宝宝入睡前离开。

有些宝宝半夜醒来后就不肯再睡了，这时候你一定要坚决地将他放回小床，别与他闲谈，或提供水或食物，要让他明白，晚上是用来睡觉的，不能干任何其它事情。

对于年龄稍大的儿童，可配以某种形式的奖励，例如墙上挂一张图，每独立睡好一晚在上面粘贴一颗星星等等。

4.宝宝不愿吃蔬菜

把宝宝不爱吃的蔬菜集中起来，做得色彩鲜艳一点，用他的好奇心挑起他的食欲。

蔬菜太生硬的话宝宝一定不爱吃，可以在做菜的过程中加一点山慈菇粉和奶油，把菜炖得烂一点。

爸爸妈妈要做好榜样工作，带头多吃蔬菜，并表现出津津有味的样子。千万别在宝宝面前说哪个菜不好吃什么的，以免误导宝宝。把一些蔬菜剁碎了包在饺子或者馅饼里，宝宝既可以换换口味，又摄取了多种营养。

5.宝宝不愿看医生吃药

去医院之前，尽可能让宝宝知道待会儿医生检查时会使用什么工具，比如听诊器、温度计等，只要宝宝乖乖的，这些东西都不会引起痛楚的。

买个造型逼真的玩具医疗箱，和宝宝玩医生看病的游戏，让他了解这个过程。

告诉宝宝不吃药的话就要打针了，让他自己选，大多数的宝宝自然是宁愿吃药也不要打针的。

要尽量想方设法减少药的苦味，以便使孩子能够接受。比如，用两层果酱夹一层药粉放在勺子里一下喂进。汤药要煎得浓浓的，分几次喂进。鱼肝油类药物可滴在饼干上给宝宝吃。

6.宝宝不愿刷牙

好话鼓励。宝宝刷过牙后，一定要多夸他小嘴巴真香啊，牙齿好白啊。不刷牙的小孩子妈妈不喜欢……

让宝宝自己挑选可爱的牙刷、牙膏、水杯，在他刷牙的时候，播放《刷牙歌》，把刷牙当作游戏一样。

7.宝宝不愿理发

选一个宝宝喜欢的理发师比选一个技术出色的理发师更重要。选好后最好能长期固定下来，当陌生的理发师变成了自己的朋友后，宝宝就更不会排斥他来动自己的头发了。

先告诉宝宝电推子会发出“嗡嗡”声，让他有个心理准备，避免被吓哭。让他知道头发理好后会更漂亮，小朋友和叔叔阿姨们会更喜欢他。

如果宝宝实在不愿意让别人来理发，那爸爸妈妈就买个理发器，自己动手给宝宝理一个帅气的发型吧。

8.宝宝不愿叫人

在出门前预先告诉宝宝如果遇到熟人该怎样对待，如果宝宝表现良好，回家大大表扬；如果表现不佳，要就明确指出“没有礼貌的小孩大家都不会喜欢。”

当宝宝拒绝叫人时，不用硬逼他，你可以把话题转移，等宝宝放松后反而有可能会想要表现一下，自动自觉地重新开金口：如果有其他小孩同时在场，而这个孩子很乐意叫人。就适当地利用一下这个条件。表扬大方叫人的孩子，利用宝宝好胜争宠、爱模仿的心理打开金口。

带宝宝外出时遇到熟人，你可以先跟别人打招呼，给宝宝树立良好的示范作用。如果宝宝不肯叫人，那么告诉他，点头微笑也是打招呼的一种方式，让他学着试试看。