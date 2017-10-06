准妈妈孕晚期见红从容应对 孩子王

正常情况下，孕晚期见红是临产的征兆。进入孕晚期之后，“见红”往往让孕妈们非常紧张。那么，见红之后多久才开始阵痛？如何应对孕晚期见红呢？

◆什么是孕后期见红？

妊娠期内，粘稠的、带有血迹的粘液栓子会堵塞子宫颈，在分娩开始前或进入分娩早期阶段时，栓子会从阴道清除出来。所谓“见红”，是由子宫收缩，子宫颈管逐渐扩张，子宫颈里的黏液与子宫颈管壁少量出血混合在一起形成的。这是子宫开始扩张开大的信号，是开始临产的可靠征象。

◆孕后期见红的特征为何？

{1}茶褐色、粉红色、红色都是可能出现的颜色。

{2}出血量明显比生理期的出血量少。

{3}一般在阵痛前24小时出现，但因人而异，也有在1周前就反复出现见红的情况。

{4}混合粘液流出，质地粘稠。

◆见红之后多久开始阵痛？

一般来说，见红后的24小时内就会开始阵痛，进入分娩阶段。但是实际情况是很多人见红后几天甚至一周后才分娩。个体差异很大，所以关键在于见红后要观察它的形状，颜色、量等再作判断。

如果孕妇在预产期已到，并已有不规律宫缩的时候，应及时的发现这种征兆，特别是发现靠阴道口的短裤处有潮湿不适之感时，应立即查看短裤上有否这种血性分泌物。如有则应刻不容缓地去妇产科医院，以防不测。

◆见红之后如何应对？

很多产妇认为见红了就会马上阵痛，因为精神紧张把注意力完全地集中在这个上面，导致失眠，由于睡眠不足而造成身体的疲劳会导致体力下降，没有精神头儿，这样对分娩是十分不利的。要保持好的心情，积极地、耐心地等待，正常进食，保证睡眠，保持体力。

一般见红在阵痛前的24小时出现，但也有在分娩几天前甚至1周前就反复出现见红。如果只是淡淡的血丝，量也不多，孕妈咪可以留在家里观察，平时注意不要太过操劳，避免剧烈运动就可以了。如果流出鲜血，超过生理期的出血量，或者伴有腹痛的感觉，就要马上入院就诊。自行入院就可以，不需要叫救护车。

◆孕后期见红是先兆流产吗？

一般先兆流产的主要表现为怀孕后，阴道有少量出血，根据流血量和积聚在阴道内的时间的不同，颜色可为鲜红色、粉红色或深褐色。有时伴有轻微下腹痛，胎动有下坠感、腰酸腹胀。如果从民间传统的说法上讲，先兆流产的主要依据就是“见红”。就目前来说，有先兆流产状况的孕妇还是比较多的。

◆孕后期涌出大量鲜血处理方式

如果发现出血量和生理期的出血量相当甚至超出，血呈鲜红色，或者大量涌出，并且伴有腹痛的感觉，就一定要立刻到医院就诊。因为这可能是胎盘剥离引起血管破裂而造成的出血，而非分娩先兆。