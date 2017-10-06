倪可敏：纳吉砍8千万预算 建议反贪会列独立机构 国内新闻

（怡保6日讯）霹雳州民主行动党主席倪可敏指出，首相纳吉扬言支持反贪会肃贪，可是却连续两年大砍反贪会预算，反贪会遭削减的预算高达8000万令吉。

也是太平区国会议员的倪可敏今日联合该党州署理主席西华古玛召开记者会透露，2015年国会通过了2亿9400万令吉的预算予反贪会，可是2016年却遭削減4300万令吉，今年更变本加厉再削减3556万令吉，两年内拨款少了三分之一。

他说，总稽查师报告显示我国每年由于贪污损失高达惊人的280亿令吉，可是国阵政府拨给反贪会的拨款还不足整个预算案的千分之一，这点再次证明政府根本没有诚意肃贪。

倪可敏表示，首相纳吉大砍反贪会预算，可是却于上周趁反贪会大厦开幕时宣布拨出500万令吉充作反贪会工作人员的“福利基金”。

他说，为了维护反贪会的公信力，反贪会主席丹斯里朱基菲里应该即刻退回该笔500万基金，反而应该建议政府提高该会的预算，提升肃贪能力。

他也将在本月23日国会复会时建议政府将反贪会列为独立机构、让反贪会拥有自己的预算并完全脱离首相署，直接向国会负责任。

出席今日记者会的行动党领袖也包括霹雳州妇女组副主席莎莎及州财政廖慧珊。