林冠英：作出指责须提出证据 抨张威如含血喷政府 北马新闻

（槟城6日讯）槟州首席部长林冠英强调，槟州各姓氏宗联委主席张威如必须提出证据，来证明有人向他献议“如果他听话就可以获拿督勋衔”，不过若对方发表无中生有的指责，这是“含血喷政府”。

林冠英本来是说“含血喷人”，但他立刻“纠正”，指对方的言论不是“含血喷人”，而是“含血喷政府”。他认为，这不单单是“不专业”，也是没有道义的指责，因为要作出这样的指责前，一定要“有证有据”。他重申这不能开玩笑，也不要把这当“游戏”玩，这是非常严重的事情。

林冠英强调，这是张威如攻击州政府的其中一个谎言。“我希望张威如告知，是谁答应他，‘如果他听话即可获拿督’，尤其是在爱情巷的产业事件上。”

他续强调，如果有人这样跟对方讲，槟州政府将会对付这个人。他是于周五在一项记者会上，如此指出。另一方面，他也对槟州各姓氏宗联委准备收回以200万令吉，向州政府购买爱情巷50号产业表示欢迎。他说，在确定宗联委收回8月17日的律师信后，双方就可恢复州政府在8月11日致予宗联委献议以1令吉转名的谈判，以符合法律程序行事。

60万槟首长特别拨款 颁予州内12所华中

林冠英宣布，槟州政府将会移交合共60万令吉槟州首席部长特别拨款给州内的12所国民型中学，即每所学校5万令吉，并将会安排在这些学校内移交拨款。

他透露，有关拨款将于今年年杪前移交。他强调，槟州政府将安排在受惠学校内移交拨款，是因为移交拨款及关心学校发展并不成问题，不像巫统部长在进入国小时，要学生唱巫统党歌、摇巫统党旗，以及还喊巫统“万岁万万岁”。

促联邦政府尽快分发拨款

他也要求联邦政府尽快分发拨款，不要好像去年宣布的拨款，却于今年才分发，而且是2016年宣布拨款2500万令吉后，今年只分发1500万令吉。