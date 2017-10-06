涉嫌恐吓致伤2海军 2嫌犯再延扣3天 国内新闻

(曼绒6日讯 )涉嫌恐吓及致伤2名海军的2名男嫌犯，周五获曼绒推事庭批准再度延扣3天，从明日（7日）起延扣至9日。

2名嫌犯是于10月3日被延扣至今日（6日）期满，推事诺娜今日发出上述延扣令。2人是在刑事法典第325条文（严重伤人）及第506条文（刑事恐吓）下被调查。

此外，警方延扣共7名嫌犯中，另有3人于9月30日起被延扣至10月7日，另两人在10月1日起延扣至10月8日，两批嫌犯皆在谋杀角度下被调查。

2名海军人员于9月29日下午3时15分被指接受体能训练后，突出现疲惫、呕吐及呼吸困难症状，事后在红土坎海军位于实兆远双溪旺益扣留所离奇毙命。据解剖报告显示，2名死者的肺部曾遭钝物重击导致软细胞组织创伤，引致肺部出血，疑死前曾遭残酷虐待，因此，警方从猝然死亡案，改为刑事谋杀案来进行调查。

2死者分别为慕哈末柏哈奇（28岁）和慕哈末莱拉杜曼（26岁），2人的死因是一致的。警方事发后再接获2名海军人员受伤送院治疗的投报，而且伤势与遭虐死的海军几乎一样，主要伤及腹部，目前他俩情况稳定。