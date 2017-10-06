为促进盈利增长 双威集团筹备扩大核心业务 经济新闻

（八打灵再也6日讯）双威集团有限公司（SUNWAY，5211，产业组）计划扩大其核心业务组合，为国内和区域业务增长创造新途径。

该集团创办人兼主席丹斯里谢富年表示：“随着商业环境不断变化，我们将在未来数十年内致力拓展新业务。”

然而，他没有详细说明什么新业务。

“为了为股东创造价值，我们在策略上有很多事情要做。”

谢氏在双威集团股东常年大会上透露：“为了实现这一目标，我们一直寻找人才和具有全球意识及富有经验的管理人员，以协助领导公司。”

为了协助集团迈向下一阶段的转型，他经已任命Pemandu Associates首席执行员拿督斯里依德里斯雅拉为双威集团联席主席。

尽管谢氏将会继续领导双威集团，并担任执行主席一职，但是伊德里斯将会主持董事局会议，并协助制定业务策略方向，以实现谢氏对多元化企业集团的愿景。

与此同时，在双威集团的扩充计划中，谢氏指出，集团将会寻求收购和合并的机会，而不仅是关注本身的增长。但是，他没有进一步透露有关并购的详情，因为目前还处于初期讨论阶段。

该集团的建筑部门拥有价值高达43亿令吉的合约订单。

谢氏指出：“凭借良好的工作记录和准时完成，我们有信心在中国、印尼和缅甸获得商机。”

他说：“我们将会研究新技术和方法以提高工作效率和生产力，以期成为全国首3大建筑商。”

至于产业方面，产业发展部董事经理谢燕蒂称：“我们将会继续寻找以公共交通作为导向的发展项目，由于它们靠近捷运、轻铁和单轨铁路，使到交通非常方便，因而获得购屋者的垂青。”

她透露：“这将使我们能够提高价值。”

今年，在收购了5幅总额55亿令吉的土地储备后，集团现有的土地储备面积达3330英亩，而发展总值更高达540亿令吉。

与此同时，谢氏表示：“除了双威集团与哈佛医学院和剑桥大学的联系之外，我们仍然希望在研究方面处于领先地位，以引进新的医学研究方法和技术。”

“我们拥有400多名澳洲研究人员和院士。”

他补充：“我将在不久的未来访问剑桥大学并且签署协议，在双威大学兴建临床研究中心，以促进干细胞、糖尿病和骨科治疗等方面的研究工作。”