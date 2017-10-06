令吉贬至4.2360兑1美元

（吉隆坡6日讯）今日令吉美元汇价进一步贬值，但兑美元以外的主要货币却全面增值。

令吉兑美元汇价闭市报4.2360/2390，较昨日之4.2270/2300贬值。开市时，令吉兑美元报4.2330/2360。

此外，令吉兑新加坡元汇率由昨日闭市之3.1026/1060趋稳至3.0999/0039、兑每百日圆由3.7533/7563走强至3.7500/7533、兑英镑由5.5767/5823升值至5.5326/5378，以及兑欧元由4.9722/9762趋稳至4.9574/9626。

随着隔夜美元在纽约市场兑其他主要货币的汇率上涨后，今天令吉兑美元的汇率跟着进一步下跌。

美国劳工部周四公布，在截至9月30日的一周，美国首次申请失业救济人数为26万人 ，较前一周减少了1万2000人，好于市场预期。

美国商务部也公布，8月份美国贸易赤字为424亿美元，较7月份的修正后数据减少12亿美元。

分析师认为，经济数据比预期佳令美联储12月再次加息的可能性加大，对美元产生了激励作用。

衡量美元对六种主要货币的美元指数周四上涨0.53%，在纽约汇市尾市涨至93.957。

目前市场人士正在等待即将于周五公布的美国9月份非农就业数据。