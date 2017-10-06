产业销售较佳 金务大全年业绩亮丽 经济新闻

（吉隆坡6日讯）建筑及产业发展商金务大有限公司（GAMUDA，5398，建筑组）公布，在截至2017年7月31日止第4财季录得2亿7900万令吉的正常化税前利润，以及在2017财政年度获得9亿2445万令吉的正常化税前利润。

该集团表示，在第4季度，为SMART高速公路进行了一次性的9800万令吉减值准备，主要是在截至2017年底的最新汽车通行费收入预测低于较早的预期。

在2017年第4财季中，正常化税前利润按年从2亿1013万令吉增长32.7％。但在拨出减值准备后，税前利润由前期的2亿1013万令吉减少至1亿8045万令吉。

在纳入联营公司的营业额后，它按年从10亿7000万令吉增长55.4％至16亿7000万令吉。

若计入减值准备金额，其第4季度的盈利由之前的1亿5210万令吉下降至1亿275万令吉。每股收益4.20仙，较去年同期的6.29仙为少。

金务大说，第4季度正常化税前盈利（不包括SMART高速公路的一次性减值准备）为2亿7900万令吉，高于第3季度的2亿2100万令吉，主要是胡志明市青瓷城和河内金务大城的产业销售较高。

在2017财政年，其正常化税前盈利高达9亿2445万令吉，而去年同期为7亿8066万令吉。而税前盈利则由前期的7亿8066万令吉增至8亿2600万令吉。

至于营业额按年从41亿7000万令吉上升至57亿令吉。

该集团称：“第4财季和2017全年财政年的收入和正常化税前利润增加，主要是集团各项建设项目的工作进度较高，以及产业销售较佳。”

它预计明年的表现将会较好，因为巴生谷捷运2号线的工程进度取得了进展，而高速公路部门的盈利也很稳定。

金务大透露：“由于在国内和海外推出了几个新项目，因此预计产业部门的业绩将在明年更加强劲。”