三大指数再创新高 美股道指涨113点 经济新闻

（纽约6日电）周四美国股市续攀高，科技与金融股领涨。三大指数再创历来与闭市新高，其中标普500指数连续6个交易日刷新闭市最高纪录，为20年来最佳表现。市场期待税改计划将能为股市等风险资产提供新的刺激力量。

道琼斯工业指数闭市涨113.75点或0.50%，报22775.39点；标准普尔500指数涨14.33点或0.57%，闭市报2552.07点；纳斯达克综合指数起50.73点或0.78%，闭市报6585.36点。

周四闭市前，道指最高攀升至22777.04点，标普500指数上涨至2552.51点，纳指攀升至6587.21点，均刷新了周三创造的历来最高纪录。

美国劳工部周四报告，截至9月30日止当周，美国首次申请失业救济人数为26万人，预期26万5000人。另一数据表明，美国8月贸易赤字从7月份的436亿美元缩小至424亿美元。之前经济学家预期该数字将为426亿美元。

美众议院通过2018财年预算决议 税改迈出第一步。

市场同时还在期待特朗普政府的税改计划将能为股市等风险资产提供新的刺激力量。

美国众议院和参议院的共和党人周四推进了美国2018财年预算决议，朝着实现美国大减税的目标迈出了有形的第一步。但未来将是更艰难的任务。

欧洲股市小幅上涨

周四西班牙股市反弹，带领欧洲股市全面上涨。前一日西班牙股市受加泰罗尼亚地区紧张局势升级拖累深跌。

泛欧STOXX 600指数闭市涨0.2%。

德国股市的DAX 30指数闭市略降6.77点或0.05%而至12963.75点，英国股市的富时100指数闭市上扬32.92点或0.54%而至7500.50点，而法国股市的CAC-40指数闭市则攀高14.07点或0.26%而至5377.30点。

西班牙股市IBEX指数闭市急升253.60点或2.5%而至10218.50点，因对加泰罗尼亚地区的担忧减退。