拒绝贪污是共同责任 社论

国家发展有赖于国家财富的驱动，而国家的财富则是源自于人民的辛劳贡献。一些人则借着本身的权势去搜刮国家及人民的财富，这种贪污行为，绝对可以毁掉一个国家。从国际透明组织在今年发布的2016年清廉印象指数评估来看，名列前茅的有丹麦、芬兰、瑞典等北欧国家，也有大洋洲的纽西兰，甚至是东南亚的新加坡。这些国家同时也被评价为最适宜居住及高幸福指数的国家，证明鲜有贪污的国家在发展及人民素质方面都是正面的。反观在清廉印象指数垫底的索马里、南苏丹、朝鲜或叙利亚，都是战乱连连或在独裁制度下人民受苦的国家。

我国在这份评估中位列第55，不管评估标准是否反应事实，我国的确无法否认有贪污的存在。日前，反贪会主席祖基菲里就披露，反贪委会今年首9个月充公的款项高达2140万令吉，比去年同期的495万令吉激增近400%。另外，从2016年8月至今年8月间，共有405宗涉贪而被提控案件，较去年同期增加了32.83%，扣押的款项更多达3亿3453万令吉，而反贪委会所逮捕人数及开档调查的案件也有所增加。

虽然说反贪委会频频立功值得赞赏，但在更多贪污案件被揭发的同时，我国贪污的严重程度也是各界关心的。到底还有多少贪污案件未被揭发？数宗已揭发的贪污款额已经很惊人，未来是否还会有更大数额的贪污款项浮上台面？我国的行政制度问题到底有多大？私人领域的贪污案件会否继续偷偷吞噬民众的利益？这些都是大家都关注的课题。首相署部长刘胜权曾经披露，这5年来反贪会所充公的贿款已经高达7亿7965万9897令吉，这些贿款到底已经影响了多少公众利益及国家发展？

就像反贪会主席祖基菲里所说的，当局坚定而成功的执法发挥了关键的作用和效率。于此同时，民众的醒觉也是减少贪污的最重要因素之一。不管是交通违规贿赂，还是窃取国家财富，每个国民都应该有拒绝贪污的决心。不要为了一时便利或本身的利益而涉及贪污，这不止是个毁国的行为，也是毁掉自己的错误。因此，民众必须与当局紧密合作共抗贪污，只有这样，我国才能脱离贪污的祸害，人民才会真正受益。