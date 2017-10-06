副揆：挪用部门资金弊案 透明调查驳斥“政治报复”

（吉隆坡6日讯）副首相拿督斯里阿末扎希表示，大马反贪污委员会透明地调查逾1亿令吉惠民计划的资金疑遭滥用案，没有涉及政治因素。

他促国人不应将反贪污委员会的逮捕行动视为一项“政治报复”，反之人民应给予反贪会高度信任。

“在这项调查上，我相信将透明地进行，没有政治因素。”

随着反贪会大动作逮捕由前巫统副主席拿督斯里沙菲益阿达成立的沙巴人民复兴党副主席彼得安东尼后，坊间就传出反贪会的“捉大鱼”行动乃政治报复，然而阿末扎希今日受询时驳斥这种说法，并强调政府从不干预反贪会的调查与逮捕行动，反而鼓励反贪会调查各部门贪污舞弊案，以建立我国良好的肃贪形象。

“我了解到最近沙巴有数宗旧案件遭到调查，但这不应该被政治化。我们应该给予反贪会高度的信任，因为反贪会所调查的都是攸关人民利益的案件。”

阿末扎希也是内政部长，他今早是在为第10届东盟乡区发展及除贫部长级会议主持开幕后，受询有关反贪会沙巴州一宗挪用部门资金弊案课题时，做出这项回应。

他强调，反贪会调查这些案子的目的是为了确保为人民所进行的各种计划都能够惠及人民，而不是中途遭人骑劫。

另一方面，乡村及区域发展部长拿督斯里依斯迈沙比里较后在受询时也表示，基于此案已进入司法程序，因此其不方便做出回应，惟他承诺会给予反贪会全力的配合，以调查该部门卷入的挪用逾亿令吉公款弊案。

继去年沙巴“水门案”后，反贪会再次出击，这次是调查挪用部门逾亿令吉的公款弊案，并先后冻结了沙巴逾13家公司总额逾1亿8000万令吉的银行户头资金，以及在周四晚分别扣留3名涉案人士，包括前乡村及区域部长拿督斯里沙菲益阿达领导的沙巴人民复兴党之副主席彼得安东尼，以协助调查。#