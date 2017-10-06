前首相敦马哈迪医生首次踏足行动党总部开希联会议，讨论大选战略。马华组织秘书拿督姚炜豪在脸书专页上的留言非常有意思；骂一个人久了，下一世她会嫁给你。骂火箭一辈子，老来却依附在那个党徽下，不信报应不可以……。

敦马和林吉祥是政坛“宿敌”，差不多同时出道。只是，敦马已经退休快15年，林伯伯还在政坛驰骋。敦马曾经被揶揄为旧报纸，现在旧报纸有价，就促成了“马吉华”（马哈迪、林吉祥和安华）组合。最近几天，骆冰在听了反对党的言论，看到网民的积极反应，如果说来届大选还是不能改朝换代，确实很难叫人相信。

跟一名江湖前辈聊起，他说，敦马在位22年，相等于8030天等于19万2720小时或1156万3200分钟。在位22年，骂足林吉祥22年，即使退休后还是继续骂，骂林吉祥种族主义。如果不是纳吉，恐怕敦马和林吉祥在今天还是骂来骂去。如果不是纳吉，敦马和祥伯恐怕都不知道原来两人误解了30多年，直到去年才惺惺相惜，明了错怪对方。

人嘛，无缘不聚、无债不来。有的人骂人骂了半生，甚至骂得连人家的老祖宗也骂上了，到现在还脑袋疼，直到有一天他觉悟自己错骂好人，获得对方原谅，或许就能在人生中找回正能量。敦马和祥伯是不是真如江湖前辈所言，给纳吉道破其中玄机，所以才聚集在一起？

新加坡早期有位歌手叫叶良俊，他有首歌叫《爱你不是爱给别人看》，骆冰重听，怎么像是在讲着两个老男人的恋爱故事？也许下次见面的时候，心中会有一丝茫然恍若隔世，毕竟我们从不曾分别那么久，月光正明亮把我们分隔两方。每次相爱我总不设防，无能为力面对任何谣言和中伤，你去回想过去我对你怎么样，让你去猜疑是我最大的遗憾。

武侠世界里，仇人见面分外眼红。敦马和祥伯用了大半岁月才搞清楚两人应该有的关系，只能说造化弄人，岁月催人老。敢情这种感觉在敦马还是首相时就一触动情，恐怕整个马来西亚的历史就会改写。政治就是如此微妙和奥妙，刀没有切到肉是不会疼的，现在刀在对方手上，不抢过来不是会有被碌多几刀的危机？

太远的不说， 就拿505大选来说好了，那时候马哈迪还没有跟纳吉交恶，怒骂林吉祥是种族主义者，却始终让全民印象无比的深刻。他公开指行动党振林山区候选人林吉祥反马来人，是种族主义者，而林吉祥也反击马哈迪在位期间，不断用种族课题恐吓国人，才是种族主义者。

上届大选，两人还一来一往、互不相让。当然，那是4年前的事了，4年后，大家选择放下，因为大家有共同敌人：纳吉。变脸师父快都不及政治人物变脸快，因为这一边又骗选民很多年。看漏眼，一晃22年。

感谢纳吉感恩纳吉，如果不是因为有这位英明神武的首相，两位年纪加起来超过160岁的老人家，或许到今天还没有清醒，还在互相责怪、互相错怪、喊打喊杀，最后错杀好人和良臣。现在好啰，两个“种族主义者”坐在一起，敦马赞行动党的领导层多元种族化，行动党的马来西亚精神是比马华强。林吉祥当然是投桃报李的赞扬马哈迪时期的国会比较民主。

感动！马来西亚人是有福的，两位政坛元老不计前嫌，为了救国，为了改朝换代，林伯伯愿不计前嫌，放下仇恨。连他们都在一起，实在是找不到不支持他们的理由。难道真的是骂一个人久了，下一世她会嫁给你？

你看歌词：我爱你不是爱给别人看，何必去管别人怎么讲，别让世界教你迷惘。我爱你不是爱给别人看，何必去猜别人怎么想，在你心中留个地方，容许我坚持向你证明，爱真的可以地老天荒。姚炜豪写得好，是不是报应，那就不敢说。叶良俊的歌唱的好，“马吉华”组的好，选民们你们就要看好好。#