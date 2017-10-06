银行拟迁址撤资 加泰金融市场料重创 国际新闻

（马德里6日综合电）消息人士指出，西班牙政府周五将通过法令，放宽企业把总部迁离争取独立的加泰隆尼亚，此举将对加泰隆尼亚的金融市场造成沉重打击。

消息人士指，新法令是为凯克萨银行量身打造，让该银行可不需根据公司章程举行股东大会，便可把法律及税务登记地址撤离加泰隆尼亚。西班牙政府和凯克萨银行尚未对报导置评，不过由于加泰隆尼亚地区政局不稳，凯克萨银行周五将举行董事会，研究转移法律及税务登记地址。

凯克萨银行是西班牙第3大银行，而以市值计，是加泰隆尼亚最大的企业。另外，西班牙第5大的萨瓦德尔银行因加泰隆尼亚自治区领袖威胁脱离西班牙独立，将会迁移法律注册地址。

银行发言人向媒体表示，银行周五会启动“快速”程序，数日内可把法律注册地址迁往东部城市阿利坎特。

西班牙法院下令加泰议会暂停下周会议

西班牙加泰隆尼亚独立公投风波持续，加泰自治区政府早前扬言将于下周一要求国会召开特别会议，宣布加泰隆尼亚独立；惟西班牙宪法法院周四应议会反对派社会党阵营要求，下令自治区议会暂停有关会议。加泰自治政府主席普伊格登莫尼特周三再度发表电视演说，回应西班牙国王费利佩六世周二对自治政府的批评。他认为费利佩六世的言论俨如中央政府的喉舌，令很多加泰人失望。莫伊格登莫尼特再次重申希望与马德里展开对话，惟西班牙政府态度强硬，表明自治政府若想谈判，必先要重回合法之途。

普伊格登莫尼特在加泰首府巴塞罗那的自治政府办公室演说，并让加泰传媒于周三晚上播放。他表示，费利佩六世公开赞同中央政府的政策及言论，对加泰隆尼亚而言简直是个灾难，明显是违背了数百万加泰人的意愿。普伊格登莫尼特说：“许多加泰人都相当欣赏你，期望你会呼吁双方展开对话，但你却令很多加泰人大失所望。”

在批评费利佩六世的同时，普伊格登莫尼特再次促请中央政府就今次危机对话，他表示过去数个小时已收到不少邀请，预料还会接踵而来。普伊格登莫尼特明言将会在数日内宣布独立，他说：“我是所有加泰人的代表，我们于周日几经艰辛才成功举行公投……我们定必要将公投结果逞交国会表决。”加泰隆尼亚地区议会周三开会后，亲独立议员呼吁下周一举行全体会议，讨论公投的最后结果。地区政府消息人士说，届时可能宣布独立。

首相拉霍伊办公室发表声明，指政府不会就任何违法行为谈判，亦不会接受敲诈。拉霍伊的保守派政府已宣布公投不合法及无效，誓言以一切必须措施回应加泰隆尼亚违抗，但并无详加说明。副首相圣玛丽亚警告，若果加泰希望谈判，普伊格登莫尼特要遵从合法途径。欧盟执行委员会副主席蒂默曼斯周三表示，加泰的暴力场面令人伤感，但自治政府的公投明显是“无视法律”，呼吁双方以对话解决危机。

此外，西班牙高等法院正计划再调查另一批加泰官员，包括加泰警察总长特拉佩罗，指他在上月拒绝协助中央政府的拘捕官员行动；加泰两名公民运动的领袖亦在受查之列，他们被指协助加泰脱离西班牙。