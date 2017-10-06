【喋血赌城】步枪协会大幅转换态度 吁加强管制撞火肩托 国际新闻

（华盛顿6日综合电）美国赌城大屠杀的枪手帕多克以撞火枪托自行改枪，令半自动步枪射速追上禁止出售的自动步枪，亦因此引起管制有关改装装置的巨大声音。在部分共和党议员改变立场，支持禁售撞火枪托后，美国全国步枪协会于周四打破沉默，宣布支持加强规管撞火肩托。

NRA就赌城大屠杀发表声明，谴责枪击事件同时，指摘政客争相要求加大枪管，又称禁枪无法阻止类似的惨案发生。不过，NRA对加强规管撞火肩托持开放态度，一改以往强硬立场地呼吁酒精、烟草、火器及爆炸品局检讨该装置是否符合联邦法例，认为将半自动步枪改成自动步枪的装置应受规管。

拉斯维加斯枪击案过后，除了国会出现支持收紧枪支管制的声音，白宫亦开始放出类似的信息。美国总统顾问康韦周四受访时，表示白宫多数人愿意展开对话，谈论禁止出售撞火枪托的问题。白宫发言人桑德斯亦表示，白宫愿意参加就撞火枪托展开的对谈。

赌城枪手帕多克使用撞火肩托改装两把枪，令他向音乐会人群扫射时火力更大，由原本1分钟发射45至60颗子弹，变成1分钟发射400至800颗子弹，也令撞火肩托这种连枪械发烧友都未必知道的装置，开始广为人熟悉。NRA发表声明前，已经有多名共和党议员改变立场，要求政府介入，处理撞火肩托是否应该监管。

曾网搜芝加哥波士顿 枪手动机成谜

拉斯维加斯枪击案，枪手帕多克动机依然成谜，然而当局的调查显示，帕多克可能早在两个月前已准备袭击大型露天场地。调查人员发现帕多克袭击拉斯维加斯前，曾广泛搜寻芝加哥和波士顿多个地标，特别是搜寻伊利诺伊州著名露天音乐节Lollapalooza音乐节的资料。

这个音乐节每年都会举行，今年的音乐节在8月3日至6日在芝加哥格兰特公园进行，前总统奥巴马的千金马利亚都有参与。但就在音乐节前夕，原来帕多克曾经在可以俯瞰格兰特公园、21层高的黑石酒店预留了房间，不过他最后没有出现。而从该酒店和公园的距离，如果他在当时发动同类型袭击，相信会有和拉斯维加斯枪击的同样效果。由于帕多克曾全面搜寻芝加哥，当局不敢怠慢，立刻加强本周末当地一个马拉松赛事的保安。

至于波士顿方面，他就搜寻过波士顿红袜棒球队主场芬域公园，以及小型表演场地波士顿艺术中心。而在上月尾他也曾经在举行“美丽生命音乐节”的拉斯维加斯市中心附近一幢21层高的住宅，租了其中一个单位，并在音乐节举行期间住在单位中。警方目前同时在调查帕多克有否计划发动汽车炸弹袭击。

另外，警方案发后在推特表示要寻找一辆怀疑涉事、由帕多克登记的红色房车，拉斯维加斯警方周四晚表示，他们发出搜查令搜查里诺一个由帕多克拥有的单位后，终发现红色涉事汽车，惟警方未有透露详情。