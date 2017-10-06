勇士主帅：还无法和公牛王朝相比

（深圳6日综合电）一场瞩目的、由卫冕冠军金州勇士与明尼苏达木狼队上演的NBA中国赛深圳站于周四精彩举行，赛后勇士主帅史蒂夫·科尔被问起球队是否已经如当年的公牛队一般成为王朝，科尔否定了这一看法，但表示球队将继续努力。

科尔是勇士近年功勋主帅，球员时期也是昔日公牛王朝后期的参与者，但他仍说：“我们还没法和公牛队相比，他们在8年内赢6个总冠军，而我们只是三年两冠。”

在当日的比赛中，勇士队高开低走，97比111遭到年轻球员挂帅的木狼逆转。科尔对球队表现也不太满意：“我觉得今天我们只打了一节半的好球，我们应该在半场领先15分而不是5分，第二节之后球队失误很多又打得懒散，下半场打得非常差劲。”

本场比赛杜兰特拿下了全场最高的20分，汤普森13分，库里14分6篮板4助攻，木狼全场7人得分上双，唐斯与巴特勒同以16分领衔队伍。

库里谈到了自己的5次犯规：“这就是季前赛的意义，提醒自己不要在常规赛犯同样的错误，找回正常的比赛节奏。”此役过后，两队将赶赴上海，备战周日的第二站比赛。