阿根廷世杯梦 下周三定命运 体育新闻

(布宜诺斯艾利斯6日综合电)世界足球强国之一的阿根廷能不能取得参与明年俄罗斯世界杯的资格，大马时间下周三(11日)上午自有分晓。

大马时间周五上午，阿根廷在世界杯南美洲区外围赛第17轮迎来秘鲁队，最终与对手战成0比0，仅剩最后一轮客场对厄瓜多尔的比赛(11日上午7时30分)。

阿根廷目前积25分排在第6位(因进球少)，而在南美洲区，进入前四才能直接晋级世界杯，第5名将和大洋洲冠军(纽西兰)进行附加赛。阿根廷如果想至少拿到一个附加赛机会，就必须在仅剩的最后一轮让自己的排名至少达到第5。

目前的第5名是秘鲁，他们和阿根廷同积25分，净胜球也同样是1，但秘鲁的进球比阿根廷多10个。

不过对阿根廷有利的是，下一轮秘鲁和哥伦比亚直接交锋。目前哥伦比亚积26分位列第4。如果下一轮哥伦比亚击败秘鲁，而阿根廷取胜，那么阿根廷就可以挤掉秘鲁，至少确保一个附加赛名额；如果秘鲁击败哥伦比亚，阿根廷取胜，则阿根廷可以挤掉哥伦比亚。如果哥伦比亚和秘鲁打平，阿根廷取胜则可以直接晋级前四。

如果阿根廷只是打平的话，首先，秘鲁必须输球，且巴拉圭不能战胜委内瑞拉，阿根廷才能至少获得第五的位置。

如果阿根廷最后一轮输球的话，也有晋级的可能性，不过很复杂：首先，秘鲁也要输，而且要比阿根廷输得多；其次巴拉圭也得输球。

如果在秘鲁和阿根廷同时输球、且秘鲁比阿根廷输得多的情况下，巴拉圭拿平局，那么阿根廷必须确保自己的净胜球比巴拉圭多。这样的话，阿根廷才能确保一个第五。

法尔考救不了哥 梅西独木难支

本轮，除了阿根廷战平，哥伦比亚遭巴拉圭绝杀，智利取胜进入前四。

阿根廷主场0比0战平秘鲁，梅西曾射中门柱，加戈登场5分钟就断了十字韧带，疼得哭了出来。

比赛中，梅西有2次机会，迪马利亚、戈麦斯、贝内德托也有一次机会，但都未能取得进球。梅西此役94次触球，8次射门，54次传球，2次传中。比赛最具威胁的机会由梅西创造，然而球队整体水平却跟不上。《奥莱报》表示，梅西做了几乎所有工作。

另外，第79分钟，哥伦比亚由法尔考破门。但比赛在最后两分钟风云突变；第89分钟，奥斯卡·卡多索破门扳平；第90分钟，萨纳夫里亚为巴拉圭反超了比分！

另外，第22分钟，巴尔加斯为智利队首开记录。第84分钟，伊瓦拉为厄瓜多尔扳平了比分。不过一分钟后智利马上还以颜色，桑切斯的进球把比分改写为2比1。