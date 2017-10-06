宴请军方高层 特朗普：暴风雨前的平静 国际新闻

美国总统特朗普上任后面对解决朝鲜核问题等外交难题，他周四晚在白宫国宴厅，宴请一众军方高层及他们的妻子，期间特朗普向被他急召到场采访的记者形容宴会可能是“暴风雨前的平静”，惟他未有向记者解释此话何解，只称“你将会发现”。

特朗普与席上人士影完大合照后，便邀请在场外等候的记者进入国宴厅采访，他随即向记者说：“你知道这代表甚么吗？这可能在暴风雨前的平静，可能是平静，暴风雨前的平静。”一名记者见状立即大声询问：“是甚么暴风雨？是否关于回教极端组织‘伊斯兰国’（IS）？朝鲜？伊朗？”惟特朗普未有透露详情，只称“你将会发现”，十分耐人寻味。特朗普更称，希望宴会厅内的军方高层会向他提供“范围广泛的军事选项，当有需要就要再加快步伐。”

同日较早前，特朗普与国防部长马蒂斯和参谋长联席会议主席邓福德等军方高层开会，特朗普透露他们在会上谈及目前美国最急切的军事议题，包括朝鲜核问题和伊朗的核协议。

特朗普上任后多次扬言要撕毁伊朗核协议，他在会上再次谴责伊朗拥有核武，他认为伊朗不应获准拥核，他称：“我们不可让这个独裁政权威胁到美国或我们盟友，令我们有不能想像的人命伤亡。”特朗普的发言虽未有直接提及朝鲜，但外界猜测特朗普可能一语双关，同时警告朝鲜要放弃拥核。