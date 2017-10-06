陕科大教授暴殴女清洁工：你阻我赚钱

（西安6日综合电）衣冠禽兽！陕西科技大学一名葛姓男教授及其家属，疑因琐事竟暴殴屋苑的女清洁工，将她打得满脸是血，又向她破口大骂：“我挣多少钱，你挣多少钱，你挡着我挣钱。”居民发现后立即上前制止并报警。据报葛的助手事后前往警局，还辩称葛从外国回流，“不了解国情”才打人。陕西科大随后称已将葛停职调查。

目击过程的屋苑居民表示，周四（5日）下午2时许，突然听到屋外有人大声哭泣，之后发现一对男女在殴打女清洁工，更将她推落垃圾堆中，女工却毫无还击之力。居民发现后立即上前阻止，此时葛打算逃跑，却被屋民拦截住并报警。

屋苑居民又称，事后到警局落口供时，遇到一名自称葛姓教授的助手。助手向警员解释，打人男女在美国和日本待了几年才回流，“不了解国情才打人”。居民听见后不禁气得直呼：“原来他在国外是随便打人的？”

居民又从该名助手处了解到，涉案的葛男是陕西科技大学刚聘请回来的教授，学校“刚给他投资了个1000万的项目”，因此希望居民不要揭发他。不过居民直斥葛“不配当老师”，愤而在网上公开事件，掀起网民一片骂声。

陕西科技大学事后在微博回应，证实葛男是该校的员工，校方已暂停他的工作并成立专项工作组，配合警方调查。贴文亦附上了一封葛男所写的道歉信，称其在事发之后“认识到自己的行为是严重错误的”，已向对方及其家属道歉。