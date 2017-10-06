认同请分享？ 医生揭“微信急救法”错漏百出

（北京6日综合电）中国微信朋友圈不时有声称获专业人士“证实”的文章流传，当中又以“急救方法”、“小知识”等最为普遍。惟有中国医生指出，朋友圈中最常见的“心脏病发救命指南”内容并无科学根据，且错漏百出。“认同请分享”的结果，并非文章所言的“救命”，而是“要命”。

“如果心脏病突发，立刻口含10粒复方丹参滴丸，或者硝酸甘油片2片，或者阿士匹灵3片（300mg）嚼服！接著立刻联络急救中心，然后坐在椅子或沙发上静候援助，千万别躺下！”这类讯息近年不时在微信朋友圈出现，但心内科医生潘文志指出，引起胸痛的可能性很多；在没有诊断的情况下，若如上述“微信急救法”乱服药物，随时起到反作用。

潘文志解释，一般来说，主动脉夹层、急性心肌梗死、急性肺栓塞、气胸，甚至食管炎、胆结石发作，都可能引起胸痛，一般患者根本无法鉴别。在面对急性胸痛时，普通民众可做的急救方式其实非常有限，首要的是先通知急救人员，再去通知亲属。

至于“微信急救法”中提及的药物，潘文志指阿士匹灵和复方丹参滴丸确有活血、抗血栓的作用，而硝酸甘油则起到扩血管作用。“如果胸痛的确是由冠心病、心绞痛引起的，那么口服复方丹参滴丸这类中成药有部分效果”，但若当时发作的是严重的心肌梗死，患者服用硝酸甘油则会进一步加剧低血压状态，“反而会雪上加霜”。

而嚼服阿士匹灵会在短时间内起到抗血小板、抑制血栓形成的作用，若胸痛是主动脉夹层引起的，贸然嚼服阿士匹灵可能会使夹层加重，严重时可以致命。而对于有胃病的患者，嚼服阿士匹灵也会增加出血的风险。

对于“千万不能躺下”的说法，潘文志指出，如果突发心绞痛或心肌梗死，一旦发作应立刻停止任何活动，就地卧床休息。同时，亦应保持情绪稳定；最好侧卧，避免因呕吐误吸而发生窒息。

误信微信谣言 湖北汉胸痛乱吃阿士匹灵险死

近日，湖北武汉一名男子因听信朋友圈的“保命指南”，在胸痛时服用阿士匹灵，结果险因此送命。

现年24岁崔姓女子向当地传媒表示，父亲于上月尾在微信朋友圈看到一条消息，指阿士匹灵“万能药”，更称若民众出现心脏剧痛时，“立刻口含两片阿士匹灵让它化开，然后喝一点水吞下可以救命，接著立刻联络急救中心。坐在椅子或者沙发上静候救护车援助，千万别躺下……”

崔父信以为真，除把文章转发给亲朋好友外，上周五（9月29日）自己突发胸痛时，更“亲身验证”服下2颗阿士匹灵。未料，胸痛症状不但没有任何缓解，甚至连前胸、后背都出现强烈的撕裂痛。幸其及时送院救治，经紧急抢救保住了性命。

武汉亚洲心脏病医院胸痛中心王军主任指出，崔父出现胸痛是因为主动脉夹层。此时服食抗小血板效用的阿士匹灵，犹如服下“催命药”，“大量的血涌入撕裂的血管，一旦夹层破裂瞬间就会毙命”。

对于微信流传的“阿士匹灵治心脏病”说法，王军直言根本不准确，澄清该文提及的“心脏病”，是指以胸痛为典型表现的冠心病和急性冠脉综合症，呼吁民众不要轻易相信并转发。