10亿收买林吉祥？ 敦马斥拉惹柏特拉“神经病”

（吉隆坡6日讯）前首相兼土著团结党总裁敦马哈迪斥责亲国阵的部落客拉惹柏特拉“神经病”，因为指他以10亿令吉收买民主行动党国会领袖林吉祥。

他强调，只有疯人才会认为他有10亿令吉。

他说，作为前首相，他所拥有的房子比普通部长的还小，因为是费自己的钱（购买）。

他指出，如果真有10亿令吉身家，他早就不会过着目前这样的生活，反之会购买飞机、游艇等等。

“所以，我认为拉惹柏特拉已神经病，如果他正常，出示证据吧，不要只是空口说白话。”

他认为，信口开河很容易，但要举证的话（就另当别论）。

“有证据的话，出示啦。告诉全世界，我有10亿令吉。”

他是通过一支1分钟24秒的视频，反驳拉惹柏特拉。有关视频是由团结党的媒体单位录制，并于今天早上10时30分左右，上载至该党的粉丝专页。

上周六，拉惹柏特拉在所运营的网络媒体《今日大马》刊登一篇题为《马哈迪以10亿令吉贿赂林吉祥，以便成为希望联盟名誉主席》的文章，宣称林吉祥至今已拿到7亿5000万令吉。

由于不满指控，林吉祥以不点名的方式透露，已指示律师起诉这家媒体诽谤。