终于等到你啦！ 阔别6年后 张学友再来马开唱 娱乐新闻

(吉隆坡6日讯) 歌神张学友，马来西亚粉丝终于等到你了！

自《A Classic Tour学友经典》巡演于去年10月正式开跑，在超过60个城市盛大展开，大马的歌迷一直很期盼什么时候可以再见歌神，终于主办单位Star Planet星艺娱乐今天正式宣布：张学友将在明年1月26及27日(星期五和星期六)，晚上8点，踏上吉隆坡武吉加里尔Axiata Arena (前称布特拉室内体育馆) ，为大马歌迷一连唱足两场。

张学友这场全新个人巡演《A Classic Tour学友经典》，也是他阔别6年后，再度踏上大马舞台举办个人巡回演唱会。

歌神首次以四面舞台登入大马舞台，舞台四面都铺满了LED，使用数量堪称是全亚洲最多LED的一场演唱会。现场的灯光和精心的舞台设计绝对是一场视觉于听觉并重的一场盛宴。

张学友《A Classic Tour学友经典》巡回演唱会-吉隆坡站门票票价定为988令吉、888令吉、748令吉、618令吉、488令吉、368令吉及258

令吉 (未含3令吉手续费)。

门票首卖会将落定10月21日，中午12点至傍晚6点，在吉隆坡盛大举行；同时网上购票也将于当天下午6点开始启动售票。任何详情请到主办单位的官方网站查询。