女儿出柜承认是Gay 吴绮莉发文献祝福 娱乐新闻

(香港6日讯)吴绮莉与成龙的私生女吴卓林,昨晚公开出柜了:“I’m gay”几个字眼很是闪亮,随后女友也紧随步伐,发长文公开表明身份,看来这应该是这对小情侣共同商议后的决定。

其实吴卓林和女友已经同居了一段时间了,女友是名小有名气的网红,认识不久后,吴卓林就搬离了吴绮莉的家,和女友过起二人世界。

偶尔还会和吴绮莉电话联络让其放心,但同时告诉妈妈不想上学了,吴绮莉只能继续交学费让学校保住女儿的上学资格。

吴卓林多次离家出走,甚至不惜自残来威逼母亲,一切都是为了能够与“女友”Andi在一起。

终于,经历了吴卓林疑似自杀之后,吴绮莉终于“放手”,让女儿搬出家门,与“女友”同居。

10月5日,中秋节过后,吴卓林的密友Andi在社交网上载与卓林的合照,还以英文发表对卓林爱的宣言。

根据字面的意思,似乎吴卓林为了这段感情付出了很多,Andi称卓林是一个理解她的人,虽然这段关系一开始不被人接受,但她们两个并没有放弃,一起并肩作战克服困难。

对于她们同居,Andi认为这是一条正确的路,不管身边还存在多少歧视,但只要爱人在自己身边,就是幸福。最后,And还向吴卓林表白:“我爱你!”

Andi的文章一出,卓林也在社交网上载独照,大方承认出柜:“In case no one got the memo,I’m gay”(万一大家不理解那段话,我简单说,我是基。)

对于女儿大方承认出柜,身为母亲的吴绮莉发文说,自己能够理解女儿的任性,因为她当年也曾经任性过(指成龙事件),身为母亲,她明白有些事已经不可逆转。

吴绮莉在微博发文:“No matter how,love you always。 Bless (不管怎样,永远爱你。祝福 )”。疑似祝福宣布出柜的女儿吴卓林。