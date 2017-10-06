女儿出柜承认是Gay 吴绮莉发文献祝福 娱乐新闻

（香港6日讯）吴绮莉与成龙的私生女吴卓林，昨晚公开出柜了：“I’m gay”几个字眼很是闪亮，随后女友也紧随步伐，发长文公开表明身份，看来这应该是这对小情侣共同商议后的决定。

其实吴卓林和女友已经同居了一段时间了，女友是名小有名气的网红，认识不久后，吴卓林就搬离了吴绮莉的家，和女友过起二人世界。

偶尔还会和吴绮莉电话联络让其放心，但同时告诉妈妈不想上学了，吴绮莉只能继续交学费让学校保住女儿的上学资格。

吴卓林多次离家出走，甚至不惜自残来威逼母亲，一切都是为了能够与“女友”Andi在一起。

终于，经历了吴卓林疑似自杀之后，吴绮莉终于“放手”，让女儿搬出家门，与“女友”同居。

10月5日，中秋节过后，吴卓林的密友Andi在社交网上载与卓林的合照，还以英文发表对卓林爱的宣言。

根据字面的意思，似乎吴卓林为了这段感情付出了很多，Andi称卓林是一个理解她的人，虽然这段关系一开始不被人接受，但她们两个并没有放弃，一起并肩作战克服困难。

对于她们同居，Andi认为这是一条正确的路，不管身边还存在多少歧视，但只要爱人在自己身边，就是幸福。最后，And还向吴卓林表白：“我爱你！”

Andi的文章一出，卓林也在社交网上载独照，大方承认出柜：“In case no one got the memo，I’m gay”（万一大家不理解那段话，我简单说，我是基。）

对于女儿大方承认出柜，身为母亲的吴绮莉发文说，自己能够理解女儿的任性，因为她当年也曾经任性过（指成龙事件），身为母亲，她明白有些事已经不可逆转。

吴绮莉在微博发文：“No matter how，love you always。 Bless （不管怎样，永远爱你。祝福 ）”。疑似祝福宣布出柜的女儿吴卓林。