弃走出大山梦 独眼女童辍学养家 国际新闻

(成都6日综合电)“穷人的孩子早当家”，生于四川阿坝州壤塘县的藏族女童班金初，就是当中一例。自幼父母双亡的她，与一对弟妹都由外祖父母拉拔长大。为了让患病的外祖父能好好休息，就读小学六年级的班金初，经常翘课去替他打理农务。即使冀望“走出大山”，但考量到家庭负担，她今年初还是放弃了到绵阳某中学就读的机会。

班金初的外祖父忆述，外孙女年纪尚幼时，其父亲便因发生交通事故离世；其母随后改嫁，但在生第3个孩子时大出血，最终不治身亡。祸不单行的是，班金初小时候误伤右眼，送院治疗时已为时太晚，“医生说耽误太久，没有办法了”。对于外孙女所遇，他一直感到很抱歉，“我们太穷没办法做眼角膜手术，她只能忍受用一只眼来适应生活”。

为了班金初的前途着想，其外祖父母不断请求同乡把外孙女送到县城的小学读书。现时在离家60多里的城关小学就读的班金初，亦努力学习汉语、发奋读书，更立下宏愿希望可以成为一名优秀的老师，他日重回大山教导后辈，“让他们也能像我一样，怀揣梦想，成功地走出大山”。

尽管走出大山是班金初梦寐以求的事，但对她来说，家人比任何事都更为重要。由于年迈的外祖父母均患有壤塘县常见的大骨节病，腿部无法完全伸直，故孝顺的班金初有时候会逃课，替家中打理一切事务。谈及外祖父母时，班金初更激动落泪，“外公外婆说：‘以后你取得成就，我们都不在人世了’，所以我特别希望他们能活到很多很多年后”。