桥上嬉戏不慎坠河 急流冲走5岁男童 北马新闻

（双溪大年6日讯）一名5岁巫裔男童在村内小桥玩耍时，疑桥上地面湿滑不慎坠落水道，遭急流冲走19个小时后证实溺毙。

华玲警区主任沙里夫丁警监受询时表示，该名5岁男童阿敏鲁丁遗体是于周五早上10时40分，在距离事发地点4公里处被发现。

这宗乐极生悲事件是于周四下午4时45分发生在华玲甘榜拉奈一水道，事发时该名男童与10岁的姐姐在住家附近桥梁上玩耍，疑桥上地面湿滑不慎坠入水道内及被急流冲走。

目睹事发经过的10岁姐姐，即刻赶回住家向家人讲述事发过程后，家属即刻向华玲消拯局及村民求助。

华玲消拯局接获投报后，派出5名消拯员抵达案发现场展开拯救行动。华玲警方、民防局，志愿警卫团及民众也加入拯救行动，集中人力展开搜索行动。惟，直至周四晚仍无法寻获该名男童的踪迹。

周五早上继续搜索及打捞行动，一直到今早10时54分才发现男童遗体。警方目前已将遗体送往华玲医院太平间进行解剖。

消拯局行动指挥官苏益阿都拉曼指山，甘榜拉奈甘榜巴力水道深约1.8米，属于一条湍急河流，使拯救人员须谨慎进行搜索工作。

5岁孩子离世 家人感难过

男童母亲卡玛夷达（37岁）受询时表示，据她所知 ，阿敏奴丁当时是与其姐姐奴鲁惹娜，送其友人诺伊德莉娜（10岁）到1公里外的宗教学校后，返回住家途中。

“我当时在住家内准备食物，所以并不知道阿敏奴丁随同姐姐出门，后来在女儿通知后才知道阿敏鲁丁出事了。”

“阿敏奴丁只有5岁，他的离世，令家人非常难过。”

她将叮咛其子女在出外时必须加倍小心，避免悲剧再度发生。