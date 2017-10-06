雪政府大厦前“砸酒瓶” 嘉玛漏夜被捕 国内新闻

（吉隆坡6日讯）巫统雪州大港区部主席拿督斯里拿督斯里嘉玛尤努斯等8人，涉嫌在雪州政府大厦办公楼参与“大锤砸酒瓶”非法集会，漏夜被拘捕！

雪州警察刑事调查主任法兹尔高级助理总监发表媒体声明，周五凌晨1时45分，嘉玛与7名巫裔男子，在适耕庄地区被拘捕，以协助调查这宗案件。

他在声明中指出，他们于周五上午被带到莎亚南法庭，以让警方申请延长拘留手续。

他表示，案发过程即周四上午10时15分，约有25名名男子在嘉玛的率领下，在雪州政府大厦外，出席反对“2017年啤酒节”记者会。

“在记者会过程中，主办方携带至少10箱装有啤酒的箱子，并在雪州政府大厦建筑物外的铁栅前，使用一支铁锤砸碎所有酒瓶，以示反对举办啤酒节活动。”

“莎亚南警方是在有关事件发生后，接获雪州政府大厦保安员的投报后，展开调查。”

法兹尔补充，警方援引刑事法典第143条成为一名非法集会成员条文，以及第268公众骚扰条文下，调查此案。

另一方面，根据嘉玛在群组透露，被捕的是他本身、巫青团大港区团团长拿督英然、嘉马脸书管理人阿兹里及5名保镖。

阿兹里也是大马亲善友谊协会（PMSM）主席。

嘉玛于周五凌晨2时透露，他是在结束区部会议后，在适耕庄被警方逮捕，并带往莎亚南警区总部接受调查。

据了解，警方原定传召他于下周二才到警局协助调查，不料漏夜展开逮捕行动。

嘉玛也披露，他可能被延扣至下周一。#